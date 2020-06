ho. Mobile, il popolare operatore virtuale facente capo a Vodafone, ha deciso di prorogare l’iniziativa promozionale denominata “ho. Tanti amici” e finalizzata a conquistare nuovi utenti attraverso l’offerta di vantaggi molto interessanti, sotto forma di ricariche, sia per il già cliente che generi il link che per il nuovo arrivato che accetti l’invito.

“ho. Tanti amici”: fino a 150 euro di ricarica, ecco come

Se nei giorni scorsi avevamo visto un paio di nuove offerte economiche entrate a far parte del listino di ho. Mobile, oggi, stante la proroga di cui sopra, torniamo a parlare dell’iniziativa promozionale “ho. Tanti amici”.

La nuova scadenza di “ho. Tanti amici”, salvo ulteriori proroghe dell’ultimo minuto, è stata fissata per il 30 settembre 2020. Insomma, se siete clienti ho. Mobile avete ancora tre mesi di tempo per continuare a invitare nuovi utenti e ottenere ricariche in regalo.

Il procedimento da seguire è molto semplice: vi basta scaricare l’app ufficiale di ho. Mobile (la trovate al badge a fine articolo) oppure entrare nell’area clienti del sito ufficiale, recarvi nella sezione dedicata e generare il link personalizzato. Questo link potrà poi essere condiviso tramite servizi di messaggistica istantanea, SMS ed email.

Una volta effettuata la portabilità, verranno erogati 5 euro di credito al nuovo cliente e una ricarica omaggio dello stesso importo anche al già cliente da cui sia partito il link. Per quest’ultimo è prevista addirittura la possibilità di raddoppiare l’importo della ricarica omaggio, basta che il nuovo cliente portato in ho. Mobile provenga da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali. Attraverso l’iniziativa promozionale “ho. Tanti amici”, ciascun cliente ho. Mobile potrà arrivare a ottenere un massimo di 150 euro di ricariche omaggio.

Avete già approfittato dell’iniziativa “ho. Tanti amici” per far passare amici e parenti a ho. Mobile e ottenere ricariche omaggio? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

