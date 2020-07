L’offerta del tuo operatore telefonico non ti aggrada più e stai sondando il terreno alla ricerca di una nuova soluzione? In questo articolo ti mostreremo quali sono i vantaggi delle offerte ho. Mobile, il loro costo, i dettagli e dove acquistarle. ho. Mobile è un operatore mobile virtuale (MVNO) di Vodafone ed offre ai suoi clienti la stessa copertura generale di Vodafone (2G, 3G, 4G e 4G+) con alcune limitazioni per quanto concerne la velocità.

ho. Mobile 12,99 euro

L’offerta ho. Mobile 12,99 euro offre minuti illimitati verso numeri nazionali fissi e mobile, SMS illimitati verso numeri nazionali, 50 GB di traffico dati in 4G (6,1 GB per navigare in Europa) a 12,99 euro al mese. L’offerta ho. Mobile 12,99 euro prevede il costo di attivazione di 9 euro e il costo della SIM pari a 0,99 euro; il costo della prima ricarica sarà pari a 13 euro. Sono inoltre inclusi i servizi SMS ho. chiamato, 42121 per il credito residuo, l’avviso di chiamata, la navigazione hotspot, il trasferimento di chiamata e l’app per la gestione dell’offerta. Il costo della SIM + attivazione è scontato a 9,99 o a 0,99 euro per le attivazioni provenienti dai seguenti operatori: TIM, WINDTRE, Very Mobile, Poste Mobile, Fastweb, Iliad, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Kena Mobile, Lycamobile, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A, Spusu Italia.

L’offerta ho. Mobile 12,99 euro è disponibile a questo link e può essere attivata cliccando sul testo “Acquista”.

ho. Mobile 9,99 euro

L’offerta ho. Mobile 9,99 euro offre minuti illimitati verso numeri nazionali fissi e mobile, SMS illimitati verso numeri nazionali, 50 GB di traffico dati in 4G (4,7 GB per navigare in Europa) a 9,99 euro al mese. L’offerta ho. Mobile 9,99 euro prevede il costo di attivazione di 9 euro e il costo della SIM pari a 0,99 euro; il costo della prima ricarica sarà pari a 10 euro. Sono inoltre inclusi i servizi SMS ho. chiamato, 42121 per il credito residuo, l’avviso di chiamata, la navigazione hotspot, il trasferimento di chiamata e l’app per la gestione dell’offerta. L’offerta è disponibile solo per i nuovi numeri.

L’offerta ho. Mobile 9,99 euro è disponibile a questo link e può essere attivata cliccando sul testo “Acquista”.

ho. Mobile 5,99 euro

L’offerta ho. Mobile 5,99 euro offre minuti illimitati verso numeri nazionali fissi e mobile, SMS illimitati verso numeri nazionali, 70 GB di traffico dati in 4G (2,9 GB per navigare in Europa) a 5,99 euro al mese. L’offerta ho. Mobile 5,99 euro non prevede il costo di attivazione mentre il costo della SIM è pari a 0,99 euro; il costo della prima ricarica sarà pari a 6 euro. Sono inoltre inclusi i servizi SMS ho. chiamato, 42121 per il credito residuo, l’avviso di chiamata, la navigazione hotspot, il trasferimento di chiamata e l’app per la gestione dell’offerta. L’offerta è disponibile per la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, Kena Mobile, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobil, Withu, ENEGAN S.p.A, Spusu Italia, Daily Telecom. La portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, passati i quali non sarà possibile usufruire dello sconto e l’offerta si rinnoverà al prezzo di 12,99 euro al mese.

L’offerta ho. Mobile 9,99 euro è disponibile a questo link e può essere attivata cliccando sul testo “Acquista”.

ho. Solo dati

L’offerta ho. Mobile Solo dati offre 100 GB di traffico dati a 12,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 9 euro e costo della SIM pari a 0.99 euro; il costo della prima ricarica è pari a 13 euro. Assieme alla offerta è possibile sfruttare anche uno sconto (ho. uno sconto) per l’acquisto di un Router 4G Huawei su Amazon; nello specifico è possibile richiedere uno sconto di 10 euro per l’acquisto del modello Huawei B311-221 oppure 15 euro per l’acquisto del modello Huawei B535-232.

L’offerta ho. Solo dati è disponibile a questo link e può essere attivata cliccando sul testo “Acquista”.

