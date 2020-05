In attesa di Google Pixel 4a, che potrebbe arrivare molto presto sul mercato, Sono ancora Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL a tenere banco, grazie a un’ottima promozione disponibile su Amazon.

In realtà il colosso dell’e-commerce si occupa solo della spedizione, visto che la vendita avviene a opera di un venditore di terze parti, ma va detto che in questo modo potete usufruire di tutti i servizi di assistenza Amazon e della spedizione gratuita per gli iscritti al servizio Amazon Prime.

I prezzi sono davvero molto invitanti, ottimi rispetto al prezzo di listino. Per Google Pixel 4, il più piccolo dei due, si parla infatti di poco più di 550 euro, mentre per Google Pixel 4XL servono circa 120 euro in più. Si tratta comunque di un ottimo sconto che per il modello più grande raggiunge i 260 euro, parecchi per un brand che difficilmente vede i propri prezzi calare.

In entrambi i casi la disponibilità è limitata per cui se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi. Trattandosi di beni che non possono essere definiti di prima necessità, i tempi di consegna potrebbero essere più lunghi del solito.

Amazon segnala infatti date comprese tra il 27 e il 29 maggio, ma è possibile che la consegna avvenga prima. Vi lasciamo ai due link per l’acquisto su Amazon.

Acquista Google Pixel 4 a 551,05 euro sui Amazon

Acquista Google Pixel 4 XL a 669,50 euro su Amazon

