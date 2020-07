Nonostante i problemi con il governo statunitense, si deve riconoscere a Huawei il merito di avere continuato a dedicarsi senza sosta ad Android e ad un lavoro di continuo aggiornamento per i propri smartphone e così non ci si stupisce più di tanto se i progetti per il rilascio di EMUI 11, ossia la versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese basata su Android 11, siano piuttosto ottimistici.

Stando a quanto reso noto da Wang Chenglu, Presidente della divisione Consumer Business Software di Huawei, infatti, la nuova versione di EMUI sarà lanciata nel terzo trimestre del 2020 e ciò significa che i primi smartphone del colosso cinese dovrebbero cominciare a ricevere l’atteso update nel periodo compreso tra luglio e settembre.

Cosa dobbiamo aspettarci da EMUI 11

Chenglu ha anche aggiunto che la nuova interfaccia personalizzata di Huawei porterà con sé diverse interessanti novità rispetto a quella attuale, spiegando tuttavia che le funzionalità aggiunte e i vari device supportati saranno resi noti successivamente.

Pare che con EMUI 11 Huawei punterà sulla “Distributed Technology”, ossia una soluzione che consentirà di connettere lo smartphone a smartwatch, tablet, notebook, TV ed altri dispositivi, così da avere un “super device connesso e collaborativo”. Staremo a vedere.