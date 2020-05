Il team di AnTuTu ha pubblicato una nuova classifica relativa ai processori mobile con supporto AI che hanno fatto registrare i migliori risultati ad aprile.

La classifica si basa sui dati raccolti nel database di AnTuTu quando viene confrontato uno smartphone e comprende quelli raccolti tra l’1 e il 30 aprile. I dati si basano sul punteggio medio dei device e non necessariamente su quello più alto ottenuto.

Qualcomm domina la classifica AnTuTu dei migliori processori AI di aprile 2020

La classifica è dominata dai chipset di Qualcomm, che può contare su ben cinque processori tra i dieci presenti in questa classifica di AnTuTu, con in testa il Qualcomm Snapdragon 865 (CPU usata in vari top di gamma del 2020)

Al secondo posto della classifica troviamo Samsung Exynos 990 mentre il podio si conclude con il duo Qualcomm Snapdragon 765 e Snapdragon 765G.

Sempre di Qualcomm sono gli altri due posti della Top 5: si tratta di Qualcomm Snapdragon 855+ e di Qualcomm Snapdragon 855.

Nella seconda parte della classifica troviamo invece nell’ordine MediaTek Helio G90, Qualcomm Snapdragon 730 / 730G, Samsung Exynos 9825, MediaTek Dimensity 1000L e Huawei HiSilicon Kirin 990 5G.

Lo staff di Qualcomm può ritenersi più che soddisfatto guardando questa classifica, non trovate?