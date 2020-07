Pochi giorni fa vi avevamo parlato di alcune particolari feature di Black Shark 3S, ed in queste ore vengono svelate tramite il lancio ufficiale di Black Shark 3S. Lo smartphone da gaming offre tutto quello che si può chiedere da un dispositivo del genere, compreso un prezzo di listino molto aggressivo.

Specifiche Black Shark 3S

Gli smartphone da gaming di un certo livello montano hardware di primissima scelta, e Black Shark 3S non è da meno. Frontalmente è disponibile un generoso display da 6,67 pollici con refresh da 120 Hz sprovvisto di qualsivoglia notch o fotocamera punch hole; Black Shark 3S fa ancora utilizzo della care e vecchie cornici, sebbene piuttosto ottimizzate e poco visibili.

Al sui interno è presente il processore Qualcomm Snapdragon 865 (singolare la scelta di non puntare al più prestante Snapdragon 865+), accompagnato da ben 12 GB di memoria RAM LPDDR5 e 128/256/521 GB di storage interno in formato USB 3.1; questo hardware conferisce al terminale un’ottima reattività nella gestione del sistema operativo ma anche per quanto riguarda l’avvio di giochi, anche i più pesanti.

Parlando di OS, Black Shark 3S si basa su Android 10 con la JoyUI 12 e tutta una serie di sensori e personalizzazioni come la funzione Voice Control 2.0 per la gestione del parlato, la possibilità di registrare rapidamente i video gameplay e tanto altro. In aggiunta a tutto ciò, Black Shark 3S supporta anche il mirroring del display sfruttando un cavo USB 3.0.

Dal punto di vista delle fotocamere troviamo poi un sensore da 64 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore ultra grandangolare da 13MP da 120° con apertura da f/2.25, sensore macro da 5 MP con apertura f/2.2; frontalmente è invece inserito un sensore da 20 MP con apertura f/2.2. Infine, la batteria da 4720 mAh supporto la ricarica rapida da 65 W e quella da 18 W con il pad di ricarica wireless.

Scheda tecnica Black Shark 3S

display Full HD+ da 6.67-inch (2400 × 1080 pixel) in formato 20:9 a 120Hz display (394PPI), supporto HDR 10+, luminosità massima da 500 nits;

processore Qualcomm Snapdragon 865;

12 GB di RAM LPDDR5 con storage da 128 GB / 256 GB / 512 GB di memoria interna UFS 3.1;

Android 10 con la JoyUI 12;

supporto dual SIM (nano + nano)

fotocamera posteriore da 64 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore ultra grandangolare da 13MP da 120° con apertura da f/2.25, sensore macro da 5 MP con apertura f/2.2;

fotocamera frontale da 20 MP con apertura f/2.2;

sensore per le impronte digitali nel display;

jack audio da 3.5 mm;

dimensioni da 168.72 × 77.33 x 10.42 mm e peso pari a 222 gr;

connettività 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2×2 MU-MIMO), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C;

batteria da 4720mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Prezzo e disponibilità Black Shark 3S

Black Shark 3S sarà disponibile in Cina nelle colorazioni Black e Crystal Blue a partire dal 4 agosto nelle seguenti configurazioni: