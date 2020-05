Buone notizie per i possessori di OnePlus 7T e OnePlus 8 Pro: il team del produttore cinese, infatti, ha rilasciato due aggiornamenti che introducono alcune interessanti novità.

Le novità per OnePlus 7T e OnePlus 8 Pro

Iniziamo da OnePlus 7T che, con l’update OpenBeta 3, ha introdotto la modalità super slow motion a 960 fps e la possibilità di registrare video a risoluzione 4K a 30 fps con la fotocamera ultra grandangolare.

Passando a OnePlus 8 Pro, il team di sviluppatori nei giorni scorsi ha annunciato di avere rilasciato un nuovo aggiornamento, portando la versione di OxygenOS alla release 10.5.8.IN11BA (per i modelli europei).

Ebbene, tra le novità introdotte pare vi sia anche il fix al bug soprannominato “green tint” e a causa del quale a bassa luminosità il display mostra una sorta di tinta verde.

Nel changelog di tale update si legge “Improved the video playing effect when in low brightness” e sembra che si riferisca proprio al fix per il problema lamentato da tanti utenti.

Come aggiornare gli smartphone di OnePlus

Quando l’update sarà disponibile (potrebbe essere necessario attendere anche qualche giorno), dovreste ricevere la relativa notifica. Altrimenti è possibile controllare manualmente la disponibilità, entrando nel menù delle impostazioni del telefono e recandosi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.