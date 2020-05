OnePlus continua a sostenere che il problema al display notato su alcune unità di OnePlus 8 Pro non sia di natura hardware, e sarebbe dunque risolvibile senza ulteriori disagi per i clienti tramite un aggiornamento firmware.

L’azienda è al lavoro per risolvere la questione con un aggiornamento che arrivi nel tempo più breve possibile. “Siamo concentrati sull’anomalia “black crush” che intendiamo risolvere nella prossima iterazione della OxygenOS. Presto vi daremo degli aggiornamenti”, le parole dell’azienda.

Purtroppo non è stata fornita alcuna indicazione sulle tempistiche, ma alla luce della gravità della questione, che se si protraesse troppo potrebbe anche impattare negativamente sulle vendite di un prodotto appena uscito su cui sono riposte molte aspettative, il fix dovrebbe arrivare nel giro di poco.

Con la OxygenOS 10.5.6 e la precedente un numero contenuto di possessori di OnePlus 8 Pro ha notato delle migliorie al display, ma sono ancora molti, troppi, i clienti che devono ancora fare i conti con un problema non invalidante ma grave per la natura e per il costo del prodotto.

Ci auguriamo che il problema allo schermo di OnePlus 8 Pro possa davvero essere risolto da un semplice aggiornamento firmware, che auspichiamo arrivi al massimo nel giro di qualche giorno. Vi terremo aggiornati sui risvolti della vicenda.