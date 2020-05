Dopo avervi parlato, nella giornata di ieri, del rilascio della EMUI 10.1/Magic UI 3.1 per numerosi modelli, torniamo a parlare di aggiornamenti software in casa Huawei.

Se da un lato anche oggi il gruppetto di smartphone del produttore cinese che si aggiorna è piuttosto nutrito – Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Y9s, Huawei P Smart 2019 –, dall’altro va detto che si tratta di aggiornamenti decisamente meno significativi di quelli di ieri, tutti contraddistinti dalla presenza di nuove patch di sicurezza (anche se di mesi diversi) e poche altre novità rilevanti. Andiamo a scoprirle tutte modello per modello.

Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro: le novità dell’aggiornamento

Partiamo dagli aggiornamenti software in arrivo su Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro. I due ex smartphone di riferimento della serie Mate stanno ricevendo in queste ore l’update che contiene le patch di sicurezza di maggio 2020.

In entrambi i casi il roll out si sta diffondendo gradualmente nei vari mercati, portando in dote un’OTA da 128 MB con la build EMUI 10.0.0.223. Il registro delle modifiche non elenca altre novità oltre alle citate patch mensili. Ancora niente da fare, dunque, per la EMUI 10.1, per la quale sono in corso i test in Cina.

Huawei Y9s: le novità dell’aggiornamento

Presentato agli inizi di maggio, Huawei Y9s è un nuovo smartphone di fascia media e adesso sta ricevendo un aggiornamento software con patch di sicurezza e qualche altra novità più interessante.

Per effetto di un pacchetto OTA piuttosto corposo – 575 MB –, Huawei Y9s passa infatti alla versione software EMUI 10.0.0.203 e riceve non soltanto le patch di sicurezza di aprile 2020, ma anche Huawei Assistant, accessibile dalla schermata home, e la ricarica Smart Charge, che pure non viene menzionata nel registro delle modifiche ma aiuterà a preservare più a lungo la batteria del device rallentando la velocità di ricarica fino al raggiungimento del 100%.

Huawei P Smart 2019: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo degli aggiornamenti di oggi sta arrivando già in Europa su Huawei P Smart 2019.

In termini di contenuti, è sovrapponibile a quello appena descritto per Huawei Y9s. Sebbene, infatti, la versione introdotta dal pacchetto OTA da 0,96 GB sia la EMUI 10.0.0.187, l’update porta su Huawei P Smart 2019 le patch di sicurezza di aprile 2020, ma soprattutto Huawei Assistant e la Smart Charge.

Come aggiornare Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Y9s e Huawei P Smart 2019

Se siete possessori di uno dei modelli Huawei menzionati, potete controllare la disponibilità dei nuovi aggiornamenti software seguendo il solito percorso: Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.