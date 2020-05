Huawei Y9s si prepara al debutto in India, Paese in cui verrà commercializzato dapprima presso la filiale locale di Amazon. Si tratta di un medio gamma dalle caratteristiche interessanti con alcune particolarità come la fotocamera frontale pop-up che peraltro ha consentito a Huawei Y9s di ottenere uno screen to body ratio del 91%.

Ecco il prospetto tecnico completo di Huawei Y9s.

Specifiche tecniche di Huawei Y9s

schermo Ultra FullView IPS Full HD+ (1080 x 2340 pixel) da 6,59 pollici;

SoC HiSilicon Kirin 710F con CPU octa core a 2,2 GHz costruito a 12 nanometri e GPU ARM Mali-G51 MP4;

memorie: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB ulteriori;

connettività: Dual SIM Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, GLONASS, ingresso per il jack audio da 3,5 mm, USB-C;

tripla fotocamera posteriore: sensore grandangolare primario da 48 megapixel, apertura f/1.8; sensore ultra grandangolare da 8 megapixel; sensore di profondità da 2 megapixel, apertura f/2.4;

fotocamera frontale con meccanismo a scorrimento da 16 megapixel, apertura f/2.2;

sblocco tramite lettore di impronte digitali fisico e sblocco con riconoscimento del volto in 2D;

batteria da 4.000 mAh con ricarica a 10 watt;

interfaccia utente EMUI 9.1 basata su Android 9 Pie;

dimensioni di 163,1 x 77,2 x 8,8 mm e peso di 206 grammi.

Disponibilità e prezzi di Huawei Y9s

Huawei Y9s è commercializzato in Malesia, con “street price” a partire da circa 200 euro, ed in India, dove ha un prezzo di listino equivalente a 340 euro. Tre le colorazioni: Breathing Crystal, Phantom Purple, Midnight Black. Non è prevista, per il momento, la commercializzazione in suolo europeo di Huawei Y9s.