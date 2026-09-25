Uno smartphone pieghevole spesso appena 4 millimetri da aperto, con una batteria da record e il processore più potente sul mercato, non è qualcosa che si vede tutti i giorni. HONOR Magic V6 nella configurazione 16GB+512GB in colorazione Black raggiunge ora il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, con un calo che rende finalmente accessibile uno dei foldable più avanzati del 2026. Il listino ufficiale sfiorava i 2.300€, ma la cifra attuale cambia completamente le carte in tavola per chi sognava un pieghevole top di gamma senza compromessi. Vediamo insieme perché questo dispositivo merita attenzione.

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HONOR Magic V6: sottigliezza record e potenza senza limiti

HONOR Magic V6 ridefinisce gli standard dei pieghevoli partendo dal design: appena 4mm di spessore da aperto e 8,75mm da chiuso, un valore identico a quello di un iPhone 17 Pro Max. Il peso si mantiene contenuto tra 219g e 224g, un risultato notevole considerando che al suo interno trovano posto due display, una cerniera complessa e una batteria di dimensioni generose.

Proprio la batteria rappresenta il vero punto di forza: una cella al silicio-carbonio da 6.660 mAh, la più capiente mai vista su un dispositivo pieghevole, abbinata a ricarica cablata da 80W e wireless da 66W. A muovere il tutto ci pensa Snapdragon 8 Elite Gen 5, di cui Magic V6 è stato il primo foldable ad adottarlo, supportato da 16GB di RAM LPDDR5X e 512GB di storage UFS 4.1.

Il comparto display non è da meno, con uno schermo esterno da 7,95 pollici e risoluzione 2172×2352 pixel, capace di raggiungere una luminosità di picco di 6.000 nit. La tecnologia anti-piega riduce del 44% la profondità della piega rispetto alla generazione precedente, mentre un trattamento antiriflesso al nitruro di silicio abbassa la riflettività all’1,5%.

Da segnalare anche la certificazione IP68/IP69, che rende Magic V6 il primo pieghevole resistente sia alle immersioni che ai getti d’acqua ad alta pressione. Sul fronte software, MagicOS 10 basato su Android 16 integra Google Gemini 3.0 e funzioni multitasking avanzate come Fast Flex e Multi-Flex, che permette di gestire fino a tre app contemporaneamente.

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Offerta imperdibile: Magic V6 crolla di prezzo

Il momento per acquistare HONOR Magic V6 16+512GB Black è adesso: da un prezzo di listino di 2.299,90€ si passa a soli 1.392,62€ su Amazon, con uno sconto del 39% che equivale a un risparmio di quasi 907€. Si tratta del minimo storico per questo modello, un’occasione difficile da ignorare per chi desidera un pieghevole premium senza svuotare completamente il portafoglio. Per non perdere altre offerte HONOR, la disponibilità potrebbe essere limitata, quindi conviene muoversi rapidamente per non perdere questa promozione.

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