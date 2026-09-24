Se il vostro smartphone è perennemente a corto di spazio e tra le app più ingombranti compare sempre Spotify, una novità individuata nel codice dell’app per Android potrebbe interessarvi: la piattaforma di streaming starebbe lavorando a una funzione dedicata per limitare la cache, che si chiamerebbe Cache Limit e permetterebbe di fissare un tetto allo spazio occupato dai file temporanei.

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Come funzionerà il limite della cache

L’analisi dell’APK di Spotify for Android v9.1.88.815 ha rivelato una serie di stringhe che descrivono una nuova voce di impostazione pensata per gestire lo spazio dedicato ai contenuti memorizzati temporaneamente. Il menu si chiamerà “Cache limit” e, come suggerisce la stringa “Up to %1$s GB”, permetterà di scegliere un tetto massimo espresso in gigabyte e non in megabyte, con selezione tramite un menu a tendina all’interno di una sottosezione dedicata delle impostazioni.

A rendere interessante il progetto è l’approccio trasparente scelto dagli sviluppatori: nel momento in cui si imposta il limite, l’app spiegherebbe i compromessi della scelta. Se si opta per una soglia troppo bassa, comparirebbe l’avviso “A small cache may affect playback and increase data usage”, ovvero una cache ridotta può incidere sulla riproduzione e far crescere il consumo di dati; viceversa, la stringa “A larger cache means smoother playback and less data usage” ricorda che una cache più ampia garantisce un ascolto più fluido e meno traffico dati. Per chi non vuole destreggiarsi tra i numeri, Spotify includerebbe anche un valore predefinito etichettato come “Spotify recommended”, pensato per bilanciare prestazioni e occupazione di spazio.

C’è poi un dettaglio che dovrebbe fugare ogni timore: il limite riguarderebbe esclusivamente i file temporanei, senza intaccare la musica o i podcast scaricati volontariamente. La stringa lo mette nero su bianco: “Your downloads are safe. Changing this never deletes music or podcasts you’ve downloaded.” Un chiarimento utile, perché il confine tra cache e download offline resta spesso poco chiaro per chi usa l’app tutti i giorni.

C’è anche un passaggio che chiuderebbe il cerchio tra pulizia manuale e gestione automatica. Quando si sceglie di svuotare la cache dal percorso Spotify Settings > Data saving & offline > Clear cache, l’app potrebbe proporre una finestra con la domanda “Set a cache limit instead?”, accompagnata da una spiegazione: cancellare la cache ha effetti temporanei su riproduzione e consumo dati, mentre un limite la gestirebbe in automatico. Il sistema, insomma, inviterebbe a risolvere il problema alla radice invece di ripetere l’operazione ogni volta.

Un problema che gli utenti segnalano da quasi un decennio

Per capire perché questa novità conti, basta aprire le impostazioni di archiviazione del telefono: c’è una buona probabilità che Spotify compaia in cima all’elenco, con gigabyte di spazio che non sono mai stati concessi consapevolmente. Il meccanismo è noto. Ogni volta che si riproduce un brano o un podcast, l’app salva sul dispositivo una copia temporanea del contenuto insieme all’artwork dell’album, così da garantire una riproduzione fluida e ridurre il consumo di dati in caso di riascolto. Il problema è che questa cache ha sempre operato come una sorta di scatola nera, priva di qualsiasi controllo da parte dell’utente, accumulandosi in background in modo separato dai download offline scelti deliberatamente.

Le lamentele sulla community ufficiale di Spotify e su Reddit vanno avanti da quasi dieci anni, con segnalazioni di cache che arrivano a occupare diversi gigabyte. La situazione si è complicata con l’introduzione dell’audio lossless, che ha reso i file temporanei ancora più pesanti, soprattutto sui dispositivi con spazio limitato. A rendere il quadro più urgente contribuisce anche il contesto del mercato: il rincaro dei prezzi di RAM e storage sta rendendo le varianti con più memoria sempre più costose, e ritrovarsi con qualche gigabyte sottratto senza motivo diventa particolarmente fastidioso.

Cosa aspettarsi prima del rilascio

Al momento la funzione non è attiva su Spotify e l’azienda non ha annunciato nulla in merito. Trattandosi di stringhe individuate tramite APK teardown, resta valida la cautela di rito: si parla di codice in lavorazione, che potrebbe subire modifiche o non arrivare mai a una release pubblica. Considerata l’utilità della funzione, è comunque ragionevole aspettarsi un debutto sul canale beta per i test, prima dell’eventuale approdo sulla versione stabile per tutti. Nel frattempo, se il telefono continua a segnalare spazio esaurito, la pulizia manuale resta l’unica strada disponibile.