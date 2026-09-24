Un leak trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe svelato i primi dettagli di Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, ovvero il prossimo modello di tablet top di gamma della compagnia, anticipando un look decisamente famigliare e una batteria dalla capacità piuttosto generosa: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (e Plus): batteria migliore e design déjà vu

to arrivando!Partiamo prima di tutto dal design di Samsung Galaxy S12 Ultra, che stando ai render trapelati su X dall’informatore Evan Blass non mostrerebbe chissà quale particolare cambiamento rispetto al precedente modello, comprendendo il notch frontale a goccia, le due fotocamere sul lato posteriore (di cui la principale da 13 megapixel) del dispositivo e anche la S Pen.

La novità più importante è però rappresentata dalla sua batteria, che potrebbe effettivamente fare un passo in avanti in termini di capacità, arrivando a 11.600 mAh, con una potenza di ricarica pari a 45 W. Secondo quanto si evince dalle etichette energetiche, l’autonomia massima (teorica) si attesterebbe a 89 ore, a differenza del modello Plus, che dovrebbe assestarsi sulle 80 ore circa, con la garanzia di 1200 cicli di ricarica.

Nello specifico, entrambi i modelli offriranno il supporto alla certificazione IP68, che ne attesta la resistenza ad acqua e polvere. Sul lato anteriore di Samsung Galaxy Tab S12 Ultra troveremo probabilmente un display AMOLED da 14,6 pollici di diagonale e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna nella sua configurazione più completa. Miglioramenti previsti anche per le performance, che secondo i benchmark di leak precedenti prevederebbe l’adozione del chip Dimensity 9500, realizzato da Mediatek, contro il Dimensity 9400 Plus del modello precedente. Lo spessore sarà esiguo per entrambi i modelli di tablet: si parla infatti di 5,3 millimetri per Samsung Galaxy Tab S12 Plus, che diminuiranno addirittura a 5,1 millimeti per il top di gamma.

Passiamo infine ai prezzi: Samsung Galaxy Tab S12 Plus dovrebbe avere un costo di listino pari a 1299 euro, che aumentano a 1539 euro nel caso di Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, con la possibilità di scegliere rispettivamente tra le colorazioni Silver e Dark Grey per entrambi. Il debutto della nuova serie Samsung Galaxy Tab S12 è al momento previsto per il prossimo 7 ottobre, ma chiaramente non c’è ancora nulla di confermato o ufficiale: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Samsung, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi giorni o settimane.