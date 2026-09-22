Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartwatch targato Vivo: stiamo parlando di Vivo WATCH 6.

Si tratta di un modello pensato per coloro che desiderano un valido assistente per i propri allenamenti senza rinunciare ad un aspetto curato sin nei minimi particolari, grazie al quale l’orologio può essere usato senza problemi anche in contesti più “seri”.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Le principali caratteristiche di Vivo WATCH 6

Dotato di un display AMOLED circolare da 1,47 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, refresh rate a 60 Hz, luminosità di picco di 3.500 nit e vetro zaffiro, il nuovo smartwach di Vivo presenta una cornice di appena 1,49 mm mentre la cassa ha un diametro di 45 mm.

Sono tre le colorazioni tra le quali gli utenti dovranno scegliere, con cassa in acciaio inossidabile o in titanio mentre a livello di connettività lo smartwatch sarà disponibile anche in versione con connettività dati (ciò grazie al supporto eSIM).

Tra le altre caratteristiche di Vivo WATCH 6 troviamo un sensore ottico per il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue, le connettività Bluetooth 5.4, NFC e GPS a doppia frequenza, un accelerometro, un giroscopio, un sensore geomagnetico, un barometro, un sensore di luce ambientale, un microfono, un altoparlante e una batteria da 505 mAh (che, a dire del produttore, dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia di 21 giorni con un utilizzo leggero).

Dal punto di vista software, infine, lo smartwatch arriva sul mercato con il sistema operativo proprietario di Vivo BlueOS 4.0.

Il modello con cassa in acciaio inossidabile è disponibile in Cina al prezzo di 999 yuan (pari a circa 130 euro) e a 1.399 yuan (pari a circa 180 euro) con connessione dati mentre la versione in titanio è disponibile solo con connessione dati a 1.999 yuan (pari a circa 260 euro). Al momento non è chiaro se lo smartwatch sarà lanciato anche in Europa.

Potete trovare la pagina dedicata a Vivo WATCH 6 sul sito ufficiale del produttore seguendo questo link.