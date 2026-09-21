Xiaomi ha svelato i prezzi ufficiali dei ricambi per il suo nuovo pieghevole, lo Xiaomi 18 Fold, lanciato in Cina all’inizio di questo mese. Riparare il display interno costa quasi quanto un telefono di fascia media: i costi non sono affatto banali.

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Display e scheda madre: i ricambi più costosi

Il display interno pieghevole è il componente più delicato e costoso: sostituirlo richiede 3.600 yuan (circa 536 dollari, 483 euro). Il display esterno, quello secondario, costa invece 750 yuan (circa 112 dollari). La sorpresa arriva dalla scheda madre, il cui prezzo varia in base alla configurazione di memoria. La versione 12 GB + 256 GB costa 3.900 yuan (circa 581 dollari, 524 euro), quella 12 GB + 512 GB sale a 4.300 yuan (circa 641 dollari, 578 euro), mentre la 16 GB + 512 GB arriva a 4.600 yuan (circa 685 dollari, 618 euro). La versione top, con 16 GB di RAM LPDDR6 e 1 TB di memoria, costa 5.930 yuan (circa 885 dollari, 798 euro). Quest’ultima scheda madre costa più di alcuni smartphone flagship non pieghevoli. Per darne un’idea, lo Xiaomi 18 Fold nella stessa configurazione 16 GB + 1 TB viene venduto a 14.999 yuan: la sola scheda madre rappresenta quasi il 40% del prezzo del telefono. Il modello base parte da 10.999 yuan (circa 1.639 dollari, 1.480 euro).

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Costi di riparazione per la versione in ceramica

Chi scegliesse la Xiaomi 18 Fold Ceramic Special Edition dovrebbe spendere di più per il pannello posteriore. Questa versione utilizza una scocca in ceramica al nitruro di silicio, il cui costo di sostituzione è di 1.045 yuan (circa 156 dollari, 141 euro). Per il modello standard, invece, il pannello posteriore costa solo 250 yuan (circa 37 dollari, 33 euro), una differenza che riflette la complessità industriale di lavorare materiali ceramici di alta gamma. Xiaomi ha rivelato questi prezzi poco dopo il lancio, e la Ceramic Special Edition era stata svelata poche ore prima dell’evento ufficiale.

Batteria, fotocamere e accessori: prezzi più accessibili

Non tutto ha costi proibitivi. La batteria da 6.000 mAh, componente importante per la longevità del dispositivo, si sostituisce con 259 yuan (circa 39 dollari, 35 euro). Le fotocamere hanno prezzi vari: la frontale costa 40 yuan (circa 6 dollari), il sensore grandangolare principale 200 yuan (circa 30 dollari), il teleobiettivo 190 yuan (circa 28 dollari) e l’ultra-grandangolare 55 yuan (circa 8 dollari). Il caricatore è listato a 100 yuan (circa 15 dollari) e il cavo dati a 19 yuan (circa 3 dollari). Questi prezzi si riferiscono al mercato cinese: manodopera, spedizione, tasse e disponibilità del servizio locale potrebbero far lievitare il conto finale in Italia e in altri Paesi. Non sono stati trovati listini ufficiali in euro per il nostro mercato.