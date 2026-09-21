UGREEN torna a IFA 2026 con tre nuovi accessori magnetici della serie MagFlow, presentati a circa un anno dal debutto della prima gamma. La ricetta è la stessa, portata però all’estremo: standard Qi2, aggancio magnetico e una gestione termica così aggressiva da diventare il vero protagonista di questi prodotti.

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La stazione 3-in-1 con raffreddamento attivo

Il modello di punta è lo UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Stand 25W, una stazione da scrivania o da comodino che arriva in confezione con un alimentatore da 45 W e cavo USB-C. Sul ripiano magnetico si possono ricaricare contemporaneamente un iPhone con tecnologia MagSafe (dagli iPhone 12 in poi) o uno smartphone compatibile Qi2, un Apple Watch e un paio di AirPods (o altre cuffie con ricarica wireless), con una potenza di picco sullo smartphone di 25 W.

Il cuore del dispositivo è il sistema CryoPulse TEC Active Cooling, un modulo termoelettrico a semiconduttori accoppiato a una ventola dichiarata ultra-silenziosa, con un rating di 15 dBA. Il funzionamento si basa sull’effetto Peltier e su un design solid-state privo di parti mobili: quando la corrente attraversa il modulo, un lato assorbe calore e si raffredda, mentre l’altro si scalda e viene tenuto sotto controllo dalla ventola. Secondo l’azienda il risultato è una superficie magnetica più fredda fino a 11°C al centro e uno smartphone che durante la carica resta fino a 18°C più fresco rispetto alle soluzioni convenzionali, evitando così i classici cali di potenza. Un iPhone 17 Pro Max arriva al 50% in 26 minuti, mentre il modulo certificato per l’orologio porta un Apple Watch Series 11 da 0% a 50% in 19 minuti. Il terzo slot è una piastra satinata antiscivolo che tiene ferme le cuffie.

Nella scocca trova posto uno schermo TFT che mostra la potenza di carica di ogni dispositivo, la temperatura della superficie e le modalità di raffreddamento attive, gestibili insieme alla luminosità tramite pulsanti touch. Il supporto dello smartphone si inclina fino a 90° e, grazie all’anello magnetico, ruota di 360° per sfruttare la modalità StandBy di iOS.

Il power bank 10.000 mAh con raffreddamento a liquido

La novità più curiosa è lo UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank 10000mAh 25W, presentato come il primo power bank magnetico al mondo con raffreddamento attivo a liquido. Il sistema CryoPulse combina una micro-pompa di circolazione, un foglio di rame che funge da camera di vapore e un circuito interno di canali in cui scorre il liquido refrigerante, visibile dall’esterno attraverso la grande finestra frontale. Il vantaggio dichiarato è una temperatura di picco fino a 10°C più bassa rispetto agli altri power bank magnetici sul mercato, con una riduzione dell’innalzamento termico fino al 44%; nei test interni di UGREEN il sistema resta fino a 10°C sotto il riferimento industriale di 48°C, senza che questo comprometta la portabilità: lo spessore si ferma a 16,2 mm.

La batteria da 10.000 mAh copre l’intera giornata e garantisce un paio di ricariche complete per iPhone Air e più di una per iPhone 17 Pro Max. In wireless si viaggia a 25 W, sufficienti per raggiungere il 50% su iPhone 17 Pro Max in circa 40 minuti. Via cavo si arriva invece a 45 W in uscita per tablet e laptop grazie al cavo USB-C integrato, bidirezionale e progettato per resistere a oltre diecimila flessioni, che funge anche da laccetto da trasporto. Il power bank accetta fino a 30 W in ingresso e si ricarica completamente in due ore. Sul lato inferiore c’è una porta USB-C secondaria per un altro dispositivo o per alimentare il power bank mentre qualcosa è collegato, così da arrivare a tre dispositivi in contemporanea con un output complessivo di 45 W. Un piccolo schermo LED sul bordo destro mostra potenza erogata, percentuale residua e cicli effettuati, mentre l’architettura Dymondcell con celle ATL ad alta densità, pensate per mantenere il 90% della capacità dopo 800 cicli, e sensori NTC che scansionano la temperatura 240 volte al secondo si occupano della sicurezza.

Il caricabatterie pieghevole 2-in-1, la compatibilità e i prezzi

Chiude la gamma lo UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Magnetic Wireless Charger 25W, un caricabatterie richiudibile che da chiuso misura appena 60,2 x 72,6 x 26,6 mm e che una volta aperto diventa un vero stand da tavolo. La tenuta è di 11N, affidata a 17 magneti N48H resistenti al calore, così lo smartphone resta stabile anche durante l’uso. La metà sinistra gestisce lo standard Qi2 fino a 25 W ed è protetta da un vetro temperato con superficie fredda al tocco, mentre l’altra metà è dedicata alle AirPods con potenza fino a 5 W. La sicurezza termica passa per il sistema ThermalGuard, con sensori NTC che monitorano la temperatura 200 volte al secondo e un circuito di protezione a 8 strati. In confezione c’è un cavo USB-C da un metro.

La nuova famiglia MagFlow è pensata per gli ecosistemi Apple, Samsung e Google, anche se le prestazioni di punta dipendono dal dispositivo abbinato. I prezzi consigliati indicati per l’Italia sono di 159,99 euro per la stazione 3-in-1, 129,99 euro per il power bank e 54,99 euro per il caricabatterie pieghevole; alcune fonti europee riportano però listini leggermente differenti, con 139,99 euro, 119,99 euro e 49,99 euro. Dal 4 al 6 settembre 2026 la stazione 3-in-1 è scesa a 118,99 euro invece di 154,99 euro e il caricabatterie pieghevole in nero a 44,99 euro invece di 54,99 euro, e nelle settimane successive al lancio sono previste altre promozioni sia su Amazon sia sullo store ufficiale.

Da segnalare anche il debutto espositivo dell’azienda su due padiglioni distinti: i prodotti di comunicazione e connettività al padiglione H3.2-153 e quelli per la smart home al padiglione H2.2-135. Per chi cerca un modo per liberare la scrivania dai cavi senza rinunciare alla ricarica rapida, questa nuova generazione MagFlow punta su un argomento difficile da contestare: batterie più fresche significano prestazioni più costanti e una vita utile più lunga.