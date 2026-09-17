Xteink ha presentato il nuovo S4, un e-reader tascabile che per la prima volta abbandona il sistema proprietario per abbracciare Android. Una mossa che potrebbe risolvere il problema più grande dei piccoli lettori digitali: la compatibilità con le app di lettura più diffuse.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Xteink S4: un piccolo e-reader con Android

Il nuovo arrivato in casa Xteink si distingue dai modelli precedenti per le dimensioni contenute e per il sistema operativo. Dopo anni di dispositivi basati su Linux, l’azienda cinese ha scelto Android 11 per il suo S4, una scelta che permette di installare applicazioni come Kindle, Kobo e altri programmi di lettura senza dover ricorrere a soluzioni alternative come il jailbreak. Al momento, sembra che le app vadano installate tramite sideload, poiché il Google Play Store non è disponibile, probabilmente a causa del lancio limitato alla Cina.

Dal punto di vista tecnico, il display è un touchscreen E-ink da 4,3 pollici con una risoluzione di 220 PPI, dotato di luce frontale regolabile in temperatura (fredda e calda). Il corpo pesa 95 grammi e misura 6,98 mm di spessore. A bordo troviamo 2 GB di RAM e 32 GB di storage, una dotazione che, sebbene possa sembrare modesta, è superiore rispetto ai modelli precedenti come l’X4 Pro, fermo a 8 MB di RAM. La batteria è da 1.400 mAh; non mancano Wi-Fi, Bluetooth, USB-C e magneti posteriori compatibili MagSafe. Per la navigazione sono presenti pulsanti fisici laterali e un pulsante Home frontale. Questa combinazione di caratteristiche lo rende il dispositivo più potente mai realizzato da Xteink.

Perché Android 11 e non una versione più recente

La scelta di Android 11 può sembrare un passo indietro, considerando che è un sistema operativo del 2021, ma si tratta di una versione più snella e meno esigente in termini di risorse rispetto alle build più moderne, un aspetto che conta su un dispositivo così piccolo, dove lo spazio per l’hardware è limitato. Xteink ha optato per Android principalmente per evitare il jailbreak dei suoi precedenti modelli tramite il software CrossPoint, che secondo l’azienda può danneggiare gli schermi e causare numerosi resi. Con Android, si possono installare launcher e software senza rischi di questo tipo.

Esiste già un precedente: il Boox Palma gira su Android 11 con hardware tascabile simile e non soffre di particolare lentezza. Con 2 GB di RAM, l’S4 potrebbe gestire senza problemi app leggere come KOReader, che non richiede grandi risorse, e se gli sviluppatori riuscissero a ottimizzarlo per questo dispositivo il successo sarebbe quasi garantito. C’è però chi sottolinea che con soli 2 GB di RAM l’S4 potrebbe risultare lento per compiti più complessi; per la lettura e per app leggere come Kindle o KOReader dovrebbe comunque essere sufficiente.

Prezzo e disponibilità

Attualmente l’S4 è disponibile solo in Cina, al prezzo di circa 50 dollari (circa 45 euro). Non è chiaro se si tratti di un prezzo promozionale o definitivo. A livello internazionale, le indiscrezioni parlano di una cifra intorno ai 70 dollari (circa 63 euro), anche se le prime speculazioni suggerivano cifre più alte, fino a 200 dollari. Considerando le specifiche, un prezzo tra 70 e 100 dollari sarebbe più competitivo rispetto a un Kindle base, che oggi costa 150 dollari. Il lancio internazionale è atteso nei prossimi mesi, ma per ora il dispositivo non è acquistabile al di fuori della Cina.