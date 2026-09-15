Chi cerca un pieghevole flagship senza rinunciare a batteria generosa e spessore contenuto si scontra spesso con compromessi difficili da accettare. HONOR Magic V6 dimostra che le due cose possono convivere: appena 8,75 mm di spessore per ospitare una batteria al silicio-carbonio da 6660 mAh. Su MediaWorld la variante 16+512 GB in Black scende a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al listino iniziale. Vediamo come si comporta questo foldable e quali sono i dettagli dell’offerta.

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HONOR Magic V6, il pieghevole sottile che non rinuncia alla batteria

Il design premiato con IF Design Award colpisce fin da subito: telaio in metallo, modulo fotografico ottagonale e una certificazione IP68/IP69 rarissima nella categoria dei pieghevoli. Il peso di 219 grammi e lo spessore di 8,75 mm rendono il dispositivo maneggevole nonostante le dimensioni generose del display interno.

I due pannelli LTPO 2.0 rappresentano uno dei punti più interessanti: schermo esterno da 6,52″ con picco di luminosità 6000 nits e schermo interno da 7,95″ che raggiunge i 5000 nits, entrambi con refresh rate adattivo 1-120 Hz. HONOR ha lavorato anche sulla protezione degli occhi, integrando uno strato antiriflesso in nitruro di silicio che riduce la riflettività fino all’1,5%.

Il cuore pulsante è il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3nm, abbinato in questa configurazione a 16 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.1. Il sistema di raffreddamento con Cicada wing titanium VC e aerogel di grado aerospaziale garantisce prestazioni costanti anche sotto stress prolungato.

Sul fronte fotografico il tris posteriore comprende:

50MP grandangolare f/1.6 con OIS

grandangolare f/1.6 con OIS 50MP ultra grandangolare f/2.2

ultra grandangolare f/2.2 64MP teleobiettivo periscopico f/2.5 con OIS e CIPA 6.5

La vera chicca resta però la batteria da 6660 mAh al silicio-carbonio di quinta generazione, sviluppata con ATL, capace di garantire fino a 24 ore di utilizzo continuo del display interno, con ricarica rapida HONOR Supercharge da 80W. Il software si basa su Android 16 e MagicOS 10, con funzioni AI avanzate incluse l’integrazione con Google Gemini per il multitasking cross-app.

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Sconto del 26% su magic v6, ecco l’offerta mediaworld

Il prezzo originale di 1899€ scende ora a 1399€ su MediaWorld, con un risparmio netto di 500€ pari a circa il 26% di sconto. Un’occasione interessante per chi punta a un foldable premium senza affrontare il listino pieno tipico di questa categoria.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare il Trade-in, valido fino al 17/09: consegnando il proprio usato è possibile ottenere una supervalutazione fino a 300€ aggiuntivi, sia acquistando online con ritiro in negozio sia direttamente in punto vendita. Un vantaggio ulteriore per chi vuole rinnovare il proprio smartphone contenendo la spesa complessiva.

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