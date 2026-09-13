Un chip Snapdragon 6 Gen 3 a 4nm, display Super AMOLED da 6,7″ e ben 6 anni di aggiornamenti garantiti sono ingredienti che raramente si trovano insieme sotto i 250 euro. Samsung Galaxy A27 5G, appena sbarcato sul mercato italiano, prova a ribaltare le aspettative della fascia media con una scheda tecnica che guarda al futuro più di quanto ci si aspetterebbe da un dispositivo entry-level. Il prezzo di listino era partito piuttosto alto, ma le cose sono già cambiate radicalmente nelle prime settimane dal lancio. Vediamo come.

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Samsung Galaxy A27 5G: tecnologia recente in formato accessibile

Sotto la scocca protetta da Corning Gorilla Glass Victus+, Galaxy A27 5G nasconde un cuore pulsante rappresentato dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, realizzato con processo produttivo a 4nm e architettura octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 e 4×1.8 GHz Cortex-A55). Ad affiancarlo troviamo 6GB di RAM LPDDR5X e 128GB di storage UFS 3.1, espandibile tramite microSDXC per chi ha bisogno di più spazio.

Il display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e refresh rate fino a 120Hz garantisce una fluidità di navigazione notevole per la fascia di prezzo, con una luminosità di 800 nit che assicura buona visibilità anche all’aperto.

Il comparto fotografico si affida a un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica OIS, affiancato da un ultra-grandangolare da 5MP e un macro da 2MP. Non manca una fotocamera frontale da 12MP integrata nel foro Infinity-O del display.

Punti di forza da evidenziare:

Batteria da 5.000 mAh con autonomia fino a 23 ore di video continuo

con autonomia fino a 23 ore di video continuo Ricarica rapida Super Fast Charging da 25W (45% in 30 minuti)

(45% in 30 minuti) 6 aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza garantiti

e garantiti Sistema operativo Android 16 con interfaccia One UI e funzioni AI Awesome Intelligence

con interfaccia One UI e funzioni AI Awesome Intelligence Connettività 5G completa, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e NFC

L’impegno di Samsung sul fronte software è forse l’aspetto più interessante: sei anni di supporto sono una garanzia che pochi competitor in questa fascia di prezzo possono vantare, rendendo l’investimento sensato anche nel lungo periodo.

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Sconto del 30% su Galaxy A27 5G: l’affare è servito

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy A27 5G nella configurazione 6GB+128GB era fissato a 299€, ma su Ebay lo troviamo ora a soli 209,99€. Si tratta di uno sconto del 30%, che si traduce in un risparmio concreto di quasi 90 euro.

Un’occasione da non sottovalutare per chi cerca uno smartphone moderno, con supporto software di lunga durata e prestazioni adeguate all’uso quotidiano, senza dover spendere una cifra elevata. La colorazione disponibile è Black, ma il prodotto è proposto anche in altre varianti cromatiche sul mercato.

L’offerta è attiva su Ebay con spedizione rapida, ma essendo una promozione a tempo potrebbe terminare da un momento all’altro o esaurire le scorte disponibili.

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