Un sensore da 200 megapixel, un design che sembra scolpito in 3D e un prezzo che finalmente scende sotto quota mille euro non capitano tutti i giorni nello stesso pacchetto. OPPO Reno16 Pro 5G nella colorazione Pop White ha visto il suo listino crollare in maniera drastica, toccando quello che sembra essere il minimo storico per questo modello. Chi cercava un flagship fotografico senza svenarsi ora ha un motivo in più per prestare attenzione. Vediamo insieme perché questo smartphone merita un posto nel carrello.

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OPPO Reno16 Pro: un pianeta di tecnologia condensato in 200 megapixel

Il tratto più riconoscibile di questo smartphone è senza dubbio il comparto fotografico. Il sensore principale da 200MP con OIS a 2 assi garantisce scatti stabili anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il teleobiettivo ottico da 50MP con zoom 3,5x e l’ultra grandangolare da 50MP con campo visivo 116° completano una tripletta fotografica di livello superiore. Non manca la fotocamera frontale da 50MP, perfetta per selfie nitidi e videochiamate di qualità.

Sul fronte estetico, il design posteriore “Pop Planet” rappresenta una vera firma stilistica appartenente alla gamma OPPO: nella colorazione Pop White, l’effetto tridimensionale crea un’illusione ottica affascinante, con ombre che si muovono realmente al variare dell’angolazione. A completare il quadro c’è la certificazione IP69, che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua ad alta pressione.

Le prestazioni sono affidate al processore MediaTek Dimensity 8550 SUPER, abbinato a 12GB di RAM LPDDR5X e 512GB di storage UFS 3.1, una combinazione che assicura fluidità in ogni scenario d’uso, dal multitasking al gaming più esigente. Il display AMOLED da 6,32 pollici a 144Hz con luminosità di picco a 1800 nit offre un’esperienza visiva di primo livello, sia in ambienti interni che sotto la luce diretta del sole.

Non va dimenticata la batteria da 6000mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 80W, capace di garantire un’autonomia che supera l’intera giornata anche con un utilizzo intenso. A rendere questo dispositivo ancora più interessante nel lungo periodo ci pensano i 6 anni di aggiornamenti software garantiti, un impegno raro nel panorama Android attuale che estende notevolmente la vita utile del telefono.

Reno16 Pro: sconto record che fa gola

Il prezzo di listino ufficiale per la configurazione 12GB+512GB Pop White si attesta sui 1099€, ma grazie a questa promozione lampo su Amazon il prezzo crolla a 650€. Si tratta di uno sconto del 41%, che si traduce in un risparmio concreto di 449€ rispetto al prezzo originale.

Un’occasione del genere per un flagship fotografico con sensore da 200MP e 6 anni di supporto software garantito non capita spesso. La disponibilità però potrebbe essere limitata, quindi conviene muoversi rapidamente prima che l’offerta scompaia o le scorte si esauriscano.

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