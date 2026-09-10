Alla fine di luglio Samsung ha lanciato la nuova generazione di smartphone pieghevoli, quest’anno composta da tre modelli: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra.

Se per quanto riguarda i modelli Flip e Ultra ci troviamo di fronte a delle evoluzioni rispetto alle generazioni precedenti, diverso è il discorso relativo a Samsung Galaxy Z Fold8, il primo smartphone pieghevole del colosso coreano con form factor wide, poi ripreso anche da Apple per iPhone Duo.

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Le vendite di Samsung Galaxy Z Flip8, Z Fold8 e Z Fold8 Ultra

Nelle scorse settimane Samsung ha già reso noto che i pre-ordini in Europa dei suoi nuovi smartphone hanno superato di gran lunga quelli della precedente generazione e i dati svelati dal produttore nelle scorse ore e relativi agli Stati Uniti non fanno altro che confermare il trend positivo.

A quanto pare, infatti, Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra hanno stuzzicato la curiosità degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori ed è soprattutto il modello con il nuovo form factor quello che sta conquistando più utenti. Del resto, se Apple ha scelto proprio questo tipo di formato per il suo primo iPhone pieghevole un motivo ci sarà.

Stando ai nuovi dati diffusi da Samsung, le vendite combinate di Samsung Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra sono il 50% in più rispetto a quelle di Samsung Galaxy Z Fold7 nel medesimo periodo ed è anche aumentata la percentuale di possessori di un vecchio modello Flip che hanno deciso di passare ad uno dei nuovi Fold.

Sarà interessante scoprire se il lancio di iPhone Duo, il cui esordio sul mercato è in programma per il prossimo mese, sarà in grado di invertire il trend registrato da Samsunsg o se, al contrario, i nuovi smartphone pieghevoli del colosso coreano continueranno a fare registrare vendite da record.