Continuiamo a seguire con interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E proprio a proposito di personalizzazione, nelle scorse ore è stato dato il via all’implementazione di una piccola novità che va ad alzare leggermente l’asticella, portando a quattro i messaggi che possono essere pinnati in cima all’interno di una chat singola o di gruppo.

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Una piccola novità per WhatsApp Beta

Ad oggi gli utenti hanno la possibilità di fissare in alto all’interno di una conversazione tre messaggi e con la versione 2.26.35.8 beta il team di sviluppatori di WhatsApp ha iniziato ad offrire ad alcuni un quarto slot disponibile.

In pratica, WhatsApp sta implementando il supporto per quattro messaggi fissati nelle chat e nei gruppi. Per sfruttare la nuova funzionalità è sufficiente tenere premuto sul messaggio che si desidera fissare in alto e quindi selezionare l’apposita icona che consente di pinnarlo (con le varie opzioni di durata).

Gli amministratori dei gruppi mantengono comunque la possibilità di controllare chi può fissare i messaggi in base alle autorizzazioni impostate.

Allo stato attuale non si sa quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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