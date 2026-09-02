Le truffe via SMS che sfruttano il nome di aziende note restano un po’ uno degli evergreen del cybercrimine italiano, come avevamo già raccontato lo scorso maggio parlando della falsa “convalida Tap&Go incompleta” che sfruttava i nomi delle aziende di trasporto locali per sottrarre dati bancari; un fenomeno, quello dello smishing, che a inizio anno era finito addirittura al centro di un’indagine su una vera e propria centrale operativa scoperta in Toscana, tra i comuni di Fucecchio, Empoli e Santa Croce sull’Arno, da cui partivano migliaia di messaggi truffaldini al giorno.

Questa volta, però, i malintenzionati hanno scelto di vestire i panni di un operatore telefonico. Di recente, alcuni clienti mobile WINDTRE stanno ricevendo degli SMS fraudolenti in cui i truffatori si fingono l’operatore comunicando una presunta scadenza di punti, mettendo in atto un tentativo di phishing tramite una finta pagina web con il logo di WINDTRE.

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Come funziona il tentativo di truffa

Pertanto, qualcuno in questo periodo sta utilizzando il nome di WINDTRE per veicolare tentativi di truffa tramite la tecnica del phishing, con l’obiettivo di ottenere dati personali in maniera fraudolenta. Nello specifico, sono stati segnalati SMS inviati fraudolentemente a nome dell’operatore, in cui viene indicata una presunta scadenza di “punti WINDTRE”, invitando il cliente a riscattarli per ottenere uno sconto o un regalo attraverso un link.

Ecco un esempio del testo di uno degli SMS fraudolenti inviati a nome di WINDTRE: “Hai 8140 punti che scadono oggi! Cambiali subito in un regalo o sconto. Clicca qui.” Nel messaggio è presente un link che rimanda a una pagina web contraffatta che utilizza il logo WINDTRE, dove viene richiesto l’inserimento del numero di telefono.

Si tratta comunque di una comunicazione falsa e non riconducibile a WINDTRE, anche perché attualmente non esistono “punti WINDTRE” da riscattare, nemmeno all’interno del programma di fidelizzazione WinDay, il che da solo dovrebbe bastare a smascherare il tentativo di raggiro per chi conosce già il reale funzionamento dei vantaggi offerti dall’operatore.

I clienti WINDTRE che ricevono questo tipo di comunicazioni fraudolente sono invitati a non cliccare sul link, a non inserire dati personali e a prestare attenzione a messaggi di questo genere; in questi casi resta sempre necessario verificare l’autenticità delle comunicazioni attraverso i canali ufficiali dell’operatore.

Le tecniche usate dai truffatori, va detto, si stanno facendo sempre più sofisticate; solo pochi mesi fa avevamo raccontato di un’operazione di phishing scoperta in Canada che sfruttava dispositivi chiamati SMS blaster, capaci di collegarsi agli smartphone approfittando di una falla delle vecchie reti 2G per inviare messaggi fraudolenti senza nemmeno passare dai normali canali di rete, arrivando in alcuni casi persino a compromettere temporaneamente l’accesso a servizi di emergenza.

Questo è un livello di sofisticazione ancora lontano da quanto osservato nel caso WINDTRE, che resta un più classico tentativo di smishing basato su un link e una pagina contraffatta, ma che comunque dimostra quanto il fenomeno continui a evolversi su più fronti contemporaneamente.

Le buone pratiche per difendersi dal phishing

Come al solito, va ricordato infine che, per difendersi dai tentativi di phishing, è consigliabile adottare alcune buone pratiche di sicurezza digitale: verificare sempre l’autenticità del mittente prima di cliccare su link o fornire informazioni personali, controllare attentamente l’indirizzo del sito web visitato per assicurarsi che appartenga al servizio ufficiale, evitare di aprire allegati o link ricevuti da fonti sconosciute o non verificate.

Inoltre è sempre bene utilizzare software antivirus e sistemi di protezione aggiornati contro phishing e malware, attivare quando disponibile l’autenticazione a due fattori per aumentare la sicurezza degli account online e mantenere alta l’attenzione informandosi regolarmente sulle nuove tecniche utilizzate dai cybercriminali.