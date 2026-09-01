Yale annuncia l’estensione della sua partnership con Samsung SmartThings e include nell’ecosistema il suo Campanello Smart. Quest’ultimo consente di migliorare la protezione della casa intelligente e può essere collegato a SmartThings per una gestione tramite un’unica piattaforma.

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Il Campanello Smart Yale può ora dialogare con l’ecosistema Samsung SmartThings

Il Campanello Smart di Yale si integra con SmartThings e consente agli utenti di gestire la protezione della casa insieme ad altri dispositivi connessi tramite un’unica piattaforma. Il campanello intelligente permette di vedere e interagire con i visitatori alla porta da qualsiasi luogo e in diretta, sfruttando le riprese in alta risoluzione, e ovviamente anche di ricevere avvisi in tempo reale quando qualcuno suona o se viene rilevato un movimento.

La collaborazione con la piattaforma Samsung migliora l’esperienza della smart home con maggiore connettività e praticità. Quando il Campanello Smart Yale viene attivato, gli utenti possono visualizzare le riprese live direttamente dai dispositivi Samsung compatibili, come smart TV o persino frigoriferi intelligenti, e nel caso utilizzare altri prodotti come lo Smart Lock Linus L2 o Linus L2 Lite per aprire direttamente la porta anche a distanza. Ad esempio, se si è impegnati a preparare la cena in cucina, basta verificare l’identità di un ospite direttamente dal proprio frigorifero smart e permettergli l’accesso alla casa.

Dall’app di SmartThings si possono gestire altri dispositivi della gamma smart Yale: oltre ai già citati Smart Lock Linus L2 ed L2 Lite, troviamo in lista l’Aprigarage e Apricancello Smart, la Cassaforte Smart e la Serratura Smart per Armadietti.

“La nostra partnership con Yale riflette l’impegno di SmartThings nel fornire un ecosistema aperto e connesso che riunisca dispositivi ed esperienze di altissimo livello“, ha dichiarato Jaeyeon Jung, vicepresidente esecutivo e direttore di SmartThings presso Samsung Electronics. “L’aggiunta del Campanello Smart di Yale amplia ulteriormente le modalità con cui i nostri utenti possono monitorare e gestire la loro casa tramite SmartThings, creando un ambiente domestico più intuitivo, pratico e sicuro“.

“L’integrazione del Campanello Smart di Yale nell’ecosistema SmartThings rappresenta la naturale evoluzione della nostra consolidata partnership con Samsung“, ha aggiunto Markus Henkelmann, Direttore dei prodotti Yale e Smart Residential EMEIA. “Questa nuova integrazione offrirà agli utenti SmartThings opzioni di sicurezza ancora più intelligenti e una maggiore comodità nella vita di tutti i giorni e nell’accoglienza degli ospiti nelle loro case“.

Il Campanello Smart Yale (modello SV-VDB-1A-W2) è disponibile sullo shop online ufficiale e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 169,99 euro. Per verificare di disporre della più recente versione dell’app Android di SmartThings è sufficiente seguire il badge qui in basso.