Se il launcher di Google TV vi sta stretto, sappiate che una valida alternativa ha appena fatto un passo da gigante. ATV Launcher Pro 0.1.40, sviluppato da DStudio (Canada), mette nelle vostre mani un controllo totale sulla schermata home di Android TV. Il cuore dell’aggiornamento è il nuovo editor di layout, che vi permette di aggiungere sezioni dove volete, spostarle, modificarne l’aspetto e decidere cosa visualizzare, il tutto in tempo reale sulla home screen.

Basta premere il tasto Menu su qualsiasi riga per accedere a opzioni come sposta, nascondi, elimina, stile e regolazioni. Potete anche inserire nuove sezioni tra le righe esistenti: raccolte di app, cartelle, ingressi dei dispositivi, widget, contenuti Watch Next e Recommended. Un livello di flessibilità che pochi altri launcher riescono a offrire.

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Personalizzazione senza limiti: stili, effetti e widget

La personalizzazione non si ferma alla disposizione. ATV Launcher Pro introduce ben 12 stili per le righe di app: da un layout ispirato al dock di macOS a poster cinematografici, banner hero, caroselli e griglie verticali. Ogni riga può avere il proprio sfondo, bordo, spaziatura, raggio degli angoli, dimensioni dei riquadri e titolo, con sette layout di tile tra cui scegliere.

Inoltre, l’aggiornamento aggiunge screen breaks per dividere layout lunghi in schermate distinte, supporto nativo per pacchetti di icone, sfondi video e sette effetti di messa a fuoco. Le righe Watch Next e Recommended possono essere aggiunte più volte e configurate per attingere contenuti da app o canali specifici. Non mancano un nuovo widget Digital Clock, widget ATV Launcher ridimensionabili, un indicatore VPN nella barra di stato e supporto ad Android 16. Da segnalare anche la funzione opzionale “Home Button Redirect”, utile per quei televisori che non permettono ai launcher di terze parti di intercettare il tasto Home.

Compatibilità, prezzo e alternative

L’app è disponibile sul Play Store al prezzo di circa 3,19 € (acquisto una tantum, licenza perpetua) e occupa circa 5 MB. I widget funzionano sul 90% dei dispositivi; per il restante 10%, che include principalmente TV Box cinesi con framework Android personalizzato, il consiglio è di provare prima la versione gratuita per verificare la compatibilità. Se cercate altre opzioni, le alternative gratuite più valide sono AT4K Launcher e FLauncher, mentre tra quelle a pagamento spicca Projectivy Launcher, anche se ATV Launcher Pro 0.1.40 ora punta dritto a superarlo grazie a questa libertà di costruzione dell’interfaccia mai vista prima.