Chi acquista un dispositivo targato Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti, con funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza e ciò non vale soltanto per gli smartphone e i tablet ma anche per gli smartwatch.

Un esempio in tal senso è quello che ci è arrivato nelle scorse ore da Samsung Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic, device per i quali il produttore ha avviato il programma beta di One UI 9 Watch.

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One UI 9 Watch in beta sulla serie Samsung Galaxy Watch8

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Tarun Vats su X, Samsung ha avviato in Corea del Sud il programma beta della sua nuova interfaccia personalizzata, basata su Wear OS 7, per gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch8.

La build rilasciata dal produttore coreano è contraddistinta dalla sigla L320XXU2ZZH3/L320OXM2ZZH3, ha un peso di oltre 2 GB e porta con sé le patch di sicurezza di agosto 2026.

One UI 9 Watch ha fatto il suo esordio ufficiale su Samsung Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra 2, portando con sé le novità di Wear OS 7, come più possibilità di personalizzazione della watch face, un design rinnovato e miglioramenti per la sicurezza.

Gli utenti, inoltre, potranno contare anche su alcune novità per Samsung Health, con importanti miglioramenti per il monitoraggio del cuore, del sonno e del carico aerobico.

Al momento la beta di One UI 9 Watch per Samsung Galaxy Watch8 rimane un’esclusiva delle varianti Bluetooth e LTE commercializzate in Corea del Sud ma a breve dovrebbe essere estesa ad alcuni altri Paesi mentre per il rilascio a livello globale dell’aggiornamento ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese.