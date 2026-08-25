Trovare un tablet Android con display 3.2K a 144Hz e 9200 mAh di batteria sotto i 300€ sembrava fantascienza fino a qualche settimana fa. Xiaomi Pad 8 rompe questo schema con una proposta che, su AliExpress, arriva a un prezzo che raramente si vede per un dispositivo lanciato in Italia solo pochi mesi fa. Il modello con Snapdragon 8s Gen 4 e 8GB di RAM scende infatti a una cifra che taglia quasi un terzo del listino originale. Vediamo come mai questa configurazione convince sia per specifiche che per rapporto qualità prezzo.

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Xiaomi Pad 8: schermo 3.2K, chipset performante e batteria monstre

Il punto di forza assoluto di Xiaomi Pad 8 è il suo display da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K (3200×2136) e densità di 345 PPI. Non è solo una questione di nitidezza: il pannello supporta refresh rate adattivo fino a 144Hz, 12 bit di profondità colore e una gamma di 68 miliardi di colori, con certificazioni HDR10, Dolby Vision e HDR Vivid. Un pannello di questo calibro difficilmente si trova in tablet in offerta di questa fascia di prezzo, ed è condiviso con il fratello maggiore Pad 8 Pro.

Sotto la scocca in alluminio, spessa appena 5,75 mm e con un peso contenuto di 485 grammi, batte il cuore dello Snapdragon 8s Gen 4 a 4nm, octa-core con un core Cortex-X4 a 3,21 GHz e GPU Adreno 825. Xiaomi dichiara incrementi prestazionali notevoli rispetto alla generazione precedente: +32% CPU, +67% GPU e +36% nel punteggio AnTuTu. Il tutto gira su Android 16 con interfaccia HyperOS e HyperAI integrata.

Le specifiche principali della versione in offerta:

Display 11,2″ 3.2K, 144Hz, HDR10/Dolby Vision

Snapdragon 8s Gen 4 (4nm) + GPU Adreno 825

8GB RAM LPDDR5

Batteria 9200 mAh con ricarica rapida 45W

Fotocamera posteriore 13MP con video 4K

Quattro altoparlanti Dolby Atmos

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 Gen 1

La vera chicca resta la batteria da 9200 mAh, capiente al punto da garantire lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento, abbinata a una ricarica turbo da 45W che riduce drasticamente i tempi di attesa. Da segnalare anche il supporto al Wi-Fi 7, standard ancora poco diffuso che assicura connessioni stabili e velocissime, e la compatibilità con accessori dedicati come Xiaomi Focus Pen Pro e Focus Keyboard, venduti separatamente ma capaci di trasformare il tablet Android in un vero strumento di produttività.

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Sconto del 39%: Xiaomi Pad 8 crolla a 275€

Il prezzo di listino ufficiale in Italia per la versione 8GB+128GB di Xiaomi Pad 8 è di 449,90€. Su AliExpress, però, lo stesso modello è disponibile a 275€, con uno sconto che sfiora il 39% e un risparmio secco di quasi 175€ rispetto al prezzo di partenza. Una cifra che difficilmente si trova su altri canali, dove le promozioni di lancio si sono fermate generalmente attorno ai 449-499€.

Considerando le specifiche tecniche a bordo, dal display 144Hz alla batteria da 9200 mAh, il prezzo attuale rappresenta una delle occasioni più interessanti per chi cerca un miglior tablet Android performante senza svuotare il portafoglio. L’offerta è attiva su AliExpress, ma la disponibilità in queste fasce di prezzo tende a esaurirsi rapidamente.

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