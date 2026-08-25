PUBG MOBILE annuncia l’imminente lancio di PUBG MOBILE LIGHT, nuovo titolo progettato per offrire un’esperienza di battle royale più veloce e fluida pur conservando le meccaniche di gioco tanto apprezzate finora. I giocatori interessati possono già iniziare a pre-registrarsi sul Google Play Store in vista del lancio ufficiale, previsto nei prossimi mesi.

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In arrivo su Android PUBG MOBILE LIGHT: stessa esperienza, ma più leggera e fluida

PUBG MOBILE è uno dei giochi più popolari del Google Play Store: sposta le battaglie multiplayer e battle royale del titolo originale sui dispositivi mobili, risultando uno degli sparatutto più apprezzati su questi ultimi. La versione LIGHT annunciata proprio in queste ore è stata sviluppata per mantenere le dinamiche, l’intensità e il gameplay del capitolo principale, ma con ottimizzazioni pensate per risultare più leggera e immediata.

Tempi di caricamento ridotti e download più veloci, che consentono di entrare quasi immediatamente in azione subito dopo lo scaricamento. L’app è stata studiata per utilizzare meno spazio di archiviazione, con una dimensione inferiore a 1 GB su Android e 2 GB su iOS, e offre al contempo prestazioni più fluide e reattive su una gamma più ampia di dispositivi.

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PUBG MOBILE LIGHT rimane fedele all’esperienza originale e si concentra sul classico gameplay battle royale sulla mappa Erangel: qui, un massimo di 100 giocatori si potranno lanciare in solitaria o in squadre per cercare di sopravvivere ed essere gli ultimi a restare in piedi. Altre mappe, come Miramar e Sanhok, insieme a modalità di gioco come Team Deathmatch e Metro Royale, saranno disponibili per il download on demand, consentendo ai giocatori di ottimizzare la propria esperienza di gioco e personalizzarla senza sprecare spazio di archiviazione.

Questa nuova versione condivide lo stesso ecosistema di PUBG MOBILE: i giocatori potranno accedere con lo stesso account esistente, mantenere la lista di amici e i dati di gioco, accedere ai contenuti e passare da una versione all’altra in base alle proprie preferenze. “Con PUBG MOBILE LIGHT diamo ai giocatori la possibilità di assumere il controllo della propria esperienza di gioco come mai prima d’ora“, ha dichiarato Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games. “Che tu sia un giocatore veterano o che tu abbia appena iniziato a giocare a PUBG MOBILE, PUBG MOBILE LIGHT è pensato per offrirti accesso rapido, prestazioni fluide e maggiore flessibilità, senza sacrificare il gameplay che i giocatori di PUBG MOBILE conoscono e amano. E soprattutto, supporta il cross-play con PUBG MOBILE, permettendo ai giocatori di formare squadre e divertirsi insieme. Sappiamo che i giocatori desiderano partite veloci e di alta qualità senza dover rinunciare allo spazio di download, e PUBG MOBILE LIGHT offre proprio questo“.

A partire da oggi, 25 agosto 2026, sono attive le pre-registrazioni sul Google Play Store (e sull’App Store): vi basta seguire il badge qui in basso. Il lancio ufficiale di PUBG MOBILE LIGHT è fissato per novembre 2026.