Snapdragon 8 Gen 5 in anteprima mondiale, batteria da 7.400 mAh e display AMOLED a 165 Hz: sulla carta sembra la ricetta perfetta per un flagship-killer 2026. OnePlus 15R nella sua versione Global 5G punta esattamente a questo, offrendo prestazioni e autonomia da top di gamma a un prezzo decisamente più accessibile. Il modello, erede diretto del OnePlus 13R, arriva ora su AliExpress con uno sconto che merita attenzione. Vediamo come si comporta questo smartphone e quali sono i dettagli dell’offerta in corso.

Segui TuttoAndroid su Google Discover OnePlus 15R: potenza Snapdragon e autonomia da record Il cuore pulsante di OnePlus 15R è il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, chipset a 3nm che il dispositivo monta come primo smartphone al mondo in assoluto. La CPU octa-core, abbinata a 12 GB di RAM LPDDR5X Ultra e storage UFS 4.1 (disponibile nei tagli 256 GB o 512 GB), garantisce prestazioni fluide anche nelle sessioni di gaming più intense, supportate dal sistema di dissipazione Cryo-Velocity a 360°. Il display è un altro punto di forza indiscusso: pannello AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 165 Hz, superiore a molti flagship attuali. La luminosità di picco dichiarata di 1.800 nit HBM assicura ottima leggibilità anche sotto il sole diretto, mentre il chip dedicato al touch con campionamento a 3200Hz elimina ogni fastidioso ghost tap durante il gaming competitivo. A completare il quadro c’è la batteria da 7.400 mAh, la più grande mai vista su un OnePlus venduto fuori dalla Cina, resa possibile dalla tecnologia Silicon Nanostack pur mantenendo uno spessore di soli 8,1 mm. La ricarica SUPERVOOC da 80W porta il dispositivo dal 0 al 50% in circa 22 minuti. Il comparto fotografico, pur non essendo il punto forte del dispositivo, offre un sensore principale Sony IMX906 da 50 MP con OIS, affiancato da un ultra-grandangolare da 8 MP. Non manca la certificazione IP68/IP69K, rara in questa fascia di prezzo, che garantisce protezione totale da acqua e polvere. OnePlus garantisce inoltre 4 major update Android e 6 anni di patch di sicurezza, un supporto software di lunga durata che rende l’investimento ancora più sensato nel tempo. [testo_rilevante etichetta="Per ulteriori dettagli: "] Recensione OnePlus 15R: solido e potente ma fa qualche passo indietro [testo_rilevante etichetta="Per ulteriori dettagli: "]

Sconto del 30% su AliExpress: ecco quanto si risparmia

OnePlus 15R nella versione Global 5G, configurazione 12 GB + 256 GB colore Charcoal Black, passa da un prezzo di listino ufficiale di 729€ a 417€ su AliExpress, con uno sconto che sfiora il 30% rispetto al prezzo precedente di 599€. Il risparmio concreto per chi acquista ora si attesta quindi intorno ai 182€, una cifra niente male per uno smartphone che monta il chipset più recente sul mercato.

Considerando che altri store italiani come Amazon e trovaprezzi.it propongono la stessa configurazione a partire da 500-511€, l’offerta attuale su AliExpress si posiziona come una delle più competitive attualmente disponibili per questo modello. La disponibilità è confermata al momento, ma trattandosi di una promozione a tempo, conviene muoversi rapidamente prima che le scorte si esauriscano o il prezzo torni a salire.

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