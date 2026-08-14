Alcuni utenti che posseggono un dispositivo Samsung Galaxy con installato One UI 8.5 forse si sono accorti di un comportamento anomalo della barra di navigazione, un difetto che sta generando parecchio malcontento sul web. Il problema è, infatti, che la barra dei tasti virtuali non scompare più normalmente, e l’unico modo per farla sparire è trascinare verso il basso il pannello delle notifiche. Un’operazione macchinosa che va a intaccare l’esperienza d’uso quotidiana, soprattutto per chi è abituato a un’interfaccia pulita e priva di elementi fissi sullo schermo.

Le segnalazioni più diffuse arrivano su Reddit, dove diversi utenti ricordano di essersi rivolti anche al forum ufficiale della community Samsung per chiedere chiarimenti sulla questione. La risposta ottenuta da parte del team di supporto di Good Lock, la suite di personalizzazione software firmata Samsung, ammette apertamente l’esistenza di un malfunzionamento legato proprio alla funzione che permette di nascondere la barra tramite NavStar.

Secondo quanto riportato, però, la correzione del problema richiederebbe una modifica a livello di piattaforma, lasciando così intendere come il difetto non sia risolvibile con un semplice aggiornamento superficiale, ma affondi le radici più in profondità nel sistema. La notizia più rilevante, però, riguarda i tempi della soluzione: l’azienda ha infatti confermato che il bug risulta già corretto nella versione One UI 9.0.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Chi può già contare sulla correzione

Purtroppo, però, al momento One UI 9.0 è disponibile di serie soltanto sugli ultimi modelli pieghevoli di Samsung, appena usciti sul mercato. Per tutti gli altri possessori di dispositivi Galaxy meno recenti, invece, l’aggiornamento stabile non è ancora arrivato, il che significa che il fastidioso comportamento della barra di navigazione continuerà a manifestarsi fino a quando il pacchetto software non verrà distribuito anche sui loro telefoni e tablet.

Per chi si trova alle prese con questo inconveniente, l’unica strada percorribile resta quindi la pazienza. Secondo le indicazioni attualmente disponibili, il rilascio stabile di One UI 9.0 per i dispositivi Galaxy più datati dovrebbe iniziare nel corso delle prossime settimane, con una finestra temporale che si estende tra la fine di questo mese e l’inizio di settembre.

Fino ad allora, il difetto della barra di navigazione resterà una piccola seccatura quotidiana per migliaia di utenti Samsung in attesa dell’aggiornamento risolutivo.