Torna in queste ore a disposizione una delle promozioni online più apprezzate in casa MediaWorld: si tratta dell’iniziativa APP DAYS, che regala uno sconto del 15% su moltissimi prodotti a patto di procedere con l’acquisto attraverso l’app ufficiale, con carta MediaWorld Club associata all’account. Vediamo come funziona e le offerte da sfruttare.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Tornano i MediaWorld APP DAYS: ecco smartphone e tablet con extra sconto del 15%

MediaWorld lancia uno sconto del 15% su migliaia di prodotti con la rinnovata promozione APP DAYS, valida dal 14 al 16 agosto 2026: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’applicazione ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).

È sufficiente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra del 15% è valido anche per i prodotti già scontati.

Scarica da qui l’App MediaWorld

Lo sconto viene applicato su tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, con qualche eccezione: sono infatti esclusi le console, i droni, i visori, le carte Pokémon, i ricondizionati, i prodotti Outlet, i prodotti di venditori terzi del Marketplace, prevendite, prenotazioni, buoni, ricariche, carte regalo, servizi e i vari prodotti facenti parte delle promozioni Megasconti e Megasconti solo online Ep.3 e Prestazioni Al Top!.

Con la promozione APP DAYS di MediaWorld sono dunque disponibili tanti smartphone e wearable in offerta, tra praticamente tutte le fasce di prezzo visto che non ci sono grosse limitazioni. Volete qualche esempio sugli sconti di cui approfittare? Eccone qualcuno, suddiviso per categoria (i prezzi includono già il ribasso).

Offerte smartphone Android MediaWorld APP DAYS

In relazione a Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Z Flip8, potete inoltre ottenere un ulteriore sconto scegliendo il ritiro in negozio e portando un usato: MediaWorld offre infatti delle supervalutazioni fino a 400€ su determinati modelli (come indicato in questa tabella), oltre alla normale valutazione dell’usato che potete calcolare qui. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata al trade-in.

Offerte smartwatch e cuffie MediaWorld APP DAYS

Come detto, quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte da sfruttare con l’iniziativa APP DAYS di MediaWorld. Per consultare tutti gli sconti potete seguire il link qui in basso, ma ricordate: le offerte sono valide solo tramite l’app e solo fino al 16 agosto 2026.