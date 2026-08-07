Il passaggio a un nuovo smartphone poteva essere quasi un evento “traumatico” fino a qualche tempo fa, e ci riferiamo in particolare alla migrazione dei dati e alla configurazione iniziale. Per fortuna negli ultimi tempi sono arrivati servizi come Smart Switch di Samsung, che semplificano l’intera procedura sotto tutti i punti di vista. Con l’avvento dei nuovi pieghevoli e della One UI 9, il produttore ha lanciato ulteriori miglioramenti proprio per Smart Switch, pensati per facilitare il passaggio da iOS e non solo.

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Smart Switch rende il passaggio a Galaxy ancora più semplice

Con l’uscita di Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, Samsung ha portato al debutto anche la One UI 9 stabile. La nuova release è stata finora disponibile solo in beta sulla serie Galaxy S26, e con i nuovi modelli inizia ad arrivare nelle mani degli utenti nella sua versione “finale”. Tra le tante novità introdotte dal produttore troviamo anche un’evoluzione di Smart Switch, la soluzione ufficiale pensata per accompagnare gli utenti nel trasferimento dei propri contenuti e nella configurazione iniziale del nuovo dispositivo Galaxy.

La nuova versione va in particolare a semplificare il passaggio da iOS: ora non è più necessario installare alcuna app sull’iPhone, e il trasferimento dei dati può essere avviato inquadrando il codice QR dal nuovo smartphone e senza collegamenti via cavo. In questo modo, trasferire dati da iPhone a Samsung Galaxy o passare da altri modelli Android diventa un’operazione ancora più semplice e guidata, anche per chi cambia ecosistema.

Oltre a semplificare la procedura di migrazione, Smart Switch consente di trasferire un numero sempre maggiore di contenuti, incluse oltre 20 categorie di dati, tra cui contatti, foto, video, musica, file e cartelle, messaggi, note, calendario, app, dati relativi alla salute, impostazioni della schermata Home, reti Wi-Fi, password e passkey.

Tra le funzioni senza dubbio più apprezzate rientrano il trasferimento di foto, contatti e WhatsApp, oltre a messaggi, note, password e impostazioni del dispositivo. Particolare attenzione è stata dedicata alle conversazioni WhatsApp: il backup può infatti essere ripristinato utilizzando la funzionalità integrata nell’app, rendendo ancora più semplice trasferire uno degli elementi più importanti della propria esperienza digitale. Oltre alla questione della configurazione iniziale, l’ecosistema Galaxy continua a offrire strumenti progettati per garantire continuità nell’uso di tutti i giorni: con il rinnovato Quick Share (ora compatibile con AirDrop di Apple su diversi modelli), ad esempio, diventa semplice e immediato anche condividere file, immagini e documenti tra i dispositivi Galaxy e gli altri dispositivi compatibili.

In caso di difficoltà, Samsung mette a disposizione una linea telefonica dedicata e un canale WhatsApp, dove è possibile ottenere assistenza per la configurazione iniziale, il trasferimento dei contenuti, la personalizzazione delle impostazioni e la scoperta delle nuove funzionalità.