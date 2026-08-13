POCO si prepara a lanciare le nuove generazioni dei suoi smartphone di punta, i successori dei modelli F8 Pro e F8 Ultra presentati lo scorso anno. Dopo essere già comparsi su diversi siti di certificazione nelle scorse settimane, i due dispositivi tornano ora al centro dell’attenzione grazie a un’indiscrezione che riguarda uno degli aspetti più attesi dagli utenti, la capacità delle batterie.

Come spesso accade per la gamma POCO, anche questa volta i nuovi modelli dovrebbero derivare da smartphone già commercializzati da REDMI in altri mercati. Il POCO F9 Pro sarebbe infatti una versione rimarchiata del REDMI K100 Pro, lanciato di recente, mentre il POCO F9 Ultra corrisponderebbe al REDMI K100 Pro Max.

Ciò premesso, secondo quanto riportato da un leaker su X, il POCO F9 Pro potrebbe montare una batteria da 6.330 mAh, un valore nettamente inferiore rispetto a quello del REDMI K100 Pro, che dispone di una cella da 8.580 mAh. La differenza, se confermata, rappresenterebbe un ridimensionamento piuttosto vistoso rispetto al modello di partenza.

Situazione simile, seppur con proporzioni diverse, per il fratello maggiore. Il POCO F9 Ultra dovrebbe infatti ricevere una batteria da 8.050 mAh, anche in questo caso più piccola rispetto ai 9.070 mAh offerti dal REDMI K100 Pro Max da cui deriva.

Nonostante il taglio alla capacità delle batterie, la fonte precisa che entrambi i modelli POCO manterrebbero comunque la ricarica rapida cablata da 100W già presente sulle controparti REDMI, un dettaglio che potrebbe in parte compensare la riduzione dell’autonomia complessiva.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Le caratteristiche dei modelli REDMI di riferimento

Per farsi un’idea più precisa di cosa aspettarsi dai futuri POCO, può essere utile guardare alle specifiche dei modelli REDMI da cui sarebbero derivati. Il REDMI K100 Pro è equipaggiato con un display AMOLED da 6,59 pollici, il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 V di Qualcomm e una fotocamera principale posteriore da 200 megapixel.

Il REDMI K100 Pro Max, pensato per il segmento più alto della gamma, offre invece un display AMOLED più ampio da 6,9 pollici, lo stesso sensore fotografico principale da 200 megapixel e in aggiunta un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel, pensato per garantire uno zoom ottico superiore. Entrambi gli smartphone condividono inoltre un woofer posteriore sviluppato in collaborazione con Bose, elemento che punta a migliorare la qualità audio dei dispositivi.

Quando saranno disponibili sul mercato

Al momento non sono ancora stati confermati né una data di presentazione ufficiale né il prezzo dei due nuovi POCO, ma la comparsa ripetuta su piattaforme di certificazione lascia intendere che il lancio sia ormai vicino. Se le informazioni sulla batteria dovessero essere confermate, gli utenti che seguono da vicino la serie F dovranno probabilmente fare i conti con un compromesso tra autonomia e altre caratteristiche del dispositivo, in un mercato dove la capacità della batteria resta uno dei criteri di scelta più rilevanti per chi acquista uno smartphone di fascia alta.