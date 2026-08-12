WhatsApp sta continuando a preparare la propria piattaforma in vista del lancio definitivo degli username, la funzione che permetterà agli utenti di comunicare tra loro senza dover necessariamente condividere il numero di telefono. L’ultima novità individuata nelle versioni beta per Android e iOS riguarda infatti la schermata di creazione di un nuovo contatto, che ora include un campo dedicato proprio al nome utente, posizionato accanto ai consueti campi per il nome e il numero di telefono.

Non è evidentemente una sorpresa. Da tempo, ricordiamo, WhatsApp lavora a un sistema che consenta agli utenti di identificarsi attraverso un nome utente personalizzato, riducendo la dipendenza dal numero di telefono come unico elemento identificativo. Prima di arrivare al lancio completo, l’azienda aveva già permesso a una parte degli utenti di riservare in anticipo il proprio username preferito, accedendo alla sezione Impostazioni, poi Account e infine Nome utente, purché la scelta fosse ancora disponibile. In quella stessa fase era stata introdotta anche una chiave dello username, pensata per dare alle persone un controllo più preciso su chi può scrivere loro utilizzando proprio quel nome utente.

Con l’aggiornamento più recente, l’azienda sta facendo un ulteriore passo avanti, rendendo l’app pronta ad accogliere questa funzione anche dal punto di vista dell’interfaccia dedicata ai contatti. Il nuovo campo, insomma, semplifica la vita di chi vuole già salvare lo username di una persona, anche prima che la funzione venga distribuita a tutti su scala globale.

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Come funziona il nuovo campo

Chi utilizza le versioni più recenti di WhatsApp per Android e per iOS può notare la novità in un punto dell’app piuttosto familiare. Basta di fatto toccare il simbolo “+” presente nella barra di navigazione della sezione Chat e selezionare la voce Nuovo contatto in cima all’elenco. La schermata che si apre resta sostanzialmente identica a quella conosciuta finora, con l’aggiunta però di una nuova riga dedicata proprio al nome utente, che si affianca ai campi già esistenti per nome e numero di telefono.

In questo modo, chi possiede già un proprio username, ottenuto grazie alla fase di prenotazione avviata nelle scorse settimane, può comunicarlo ad altre persone o ad attività commerciali, così che queste ultime possano salvarlo insieme al resto dei dettagli del contatto. WhatsApp ha inoltre precisato che, quando la funzione sarà disponibile per tutti, questo campo verrà compilato automaticamente ogni volta che un utente crea un nuovo contatto direttamente dalla schermata informativa di una chat, senza quindi dover inserire manualmente il dato.

Che cosa cambia salvando un contatto tramite nome utente

Come intuibile, salvare un contatto attraverso il suo nome utente permette a WhatsApp di collegare in modo diretto quello username all’identità della persona, così da poterla ritrovare facilmente in qualsiasi momento. Dal punto di vista visivo, però, nulla cambia realmente nella conversazione, perché il nome del contatto continuerà a comparire come sempre, senza differenze evidenti rispetto a un contatto salvato nel modo tradizionale.