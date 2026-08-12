TCL annuncia l’ampliamento della disponibilità di Google TV con Gemini sulla sua gamma di smart TV in Italia. Il noto marchio vuole combinare le prestazioni dei suoi display con un’esperienza smart ancora più avanzata, intuitiva e naturale. Vediamo quali sono i modelli coinvolti e le novità.

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Google TV con Gemini arriva in Italia e porta una ricerca più naturale

Google TV con Gemini si allarga sulla gamma TCL, proponendo una piattaforma smart ancora più avanzata su diversi modelli di TV. Con Gemini, interagire con la TV diventa ancora più semplice e immediato: gli utenti possono utilizzare la voce per cercare e scoprire nuovi contenuti, ma anche per porre domande, controllare altri dispositivi della smart home compatibili, riprodurre musica e ricevere suggerimenti personalizzati.

La ricerca diventa più naturale e “conversazionale”: non serve più utilizzare termini specifici o comandi rigidi, e non è più necessario conoscere il titolo esatto di un film o di una serie; basta descrivere quello che si vuole vedere per trovare più facilmente il contenuto desiderato. Il tutto è studiato per ridurre il tempo dedicato alla ricerca e aumentare quello dedicato all’intrattenimento puro.

“TCL continua a lavorare per rendere l’esperienza visiva sempre più semplice e accessibile per i consumatori di tutta Europa”, ha dichiarato Stefan Streit, CMO di TCL Europa. “Portare l’esperienza Google TV con Gemini su un numero maggiore di TV TCL riflette in modo più ampio il nostro approccio all’intrattenimento connesso, in cui interazione intuitiva e display dalle prestazioni premium si integrano in modo naturale nella vita di tutti i giorni“.

TCL è senza dubbio uno dei marchi più diffusi per quanto riguarda Google TV: l’azienda si è infatti classificata al primo posto a livello globale per volumi di spedizione di modelli con questo sistema operativo per cinque anni consecutivi (dal 2021 al 2025).

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Modelli coinvolti e disponibilità in Italia

In Italia il rollout è già iniziato e proseguirà nel corso del 2026: tra i modelli supportati qui da noi troviamo anche la gamma TV SQD-Mini LED (X11L, C8L e C7L) e la gamma TV RGB-Mini LED (RM9L e RM7L). Nello specifico, questo l’elenco dei modelli compatibili con Google Gemini: