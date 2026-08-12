Metz 32MQH7000Z con pannello Gen 6 QLED+ e Google TV basata su Android TV 14 a meno di 140€ su Amazon è una di quelle combinazioni che raramente si trovano nella fascia economica. Uno sconto di oltre 84€ rispetto al prezzo di listino porta questo televisore compatto in un territorio decisamente interessante per chi cerca una seconda TV senza rinunciare a funzionalità da categoria superiore. Analizziamo perché vale la pena considerarla.

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Metz 32MQH7000Z: QLED+ e Google TV dove di solito non arrivano

Il punto di partenza è il pannello, e qui Metz 32MQH7000Z fa già la differenza rispetto alla concorrenza nella stessa fascia. Si tratta di un pannello Gen 6 QLED+ a quattro strati Quantum Dot con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel, capace di offrire una luminosità superiore del 33% e una gamma cromatica del 130% BT.709 rispetto ai pannelli LED tradizionali. Un salto qualitativo visivo che si percepisce, soprattutto su contenuti HDR.

Il supporto HDR 10 garantisce una resa convincente nelle scene ad alto contrasto, mentre la funzione EyeCare riduce l’affaticamento visivo nelle sessioni di visione più lunghe, dettaglio apprezzabile per chi usa il televisore in camera da letto o studio.

Sul fronte software, il vero punto di forza è Google TV basata su Android TV 14: una versione aggiornata, con accesso completo al Google Play Store, Chromecast integrato e tutte le principali app di streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN). Non è una piattaforma proprietaria limitata, ma un ecosistema completo e in continuo aggiornamento.

Buona anche la connettività complessiva:

2× HDMI 2.0, 2× USB 2.0, porta LAN, uscita ottica, jack cuffie

Bluetooth 5.1 per cuffie wireless o soundbar

Wi-Fi integrato, Chromecast e supporto HbbTV

Sintonizzatore completo DVB-T/T2/C/S/S2 con HEVC Main10 e slot CI+

Certificazione Tivùsat per i canali satellitari italiani in chiaro

L’audio si affida a due altoparlanti da 10W con Dolby Audio: sufficiente per ambienti compatti, con una resa chiara sui dialoghi. I bassi restano limitati come da aspettativa per questa categoria. Con circa 3 kg di peso e compatibilità VESA, può essere installata a parete o spostata con facilità. La RAM è stata portata a 1,5 GB rispetto alla versione precedente, garantendo una navigazione nell’interfaccia più fluida.

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Prezzo in calo: l’offerta Amazon su 32MQH7000Z da non lasciarsi sfuggire

Il prezzo attuale su Amazon.it è di 135,79€, a fronte di un listino ufficiale di 219,99€: uno sconto che supera i 84€, pari a circa il 38% in meno. Si tratta di un livello di prezzo tra i più bassi mai registrati per questo modello, in un momento in cui le disponibilità potrebbero variare rapidamente.

Il prodotto è disponibile immediatamente, con spedizione e garanzie tipiche di Amazon. Le recensioni degli acquirenti confermano un gradimento elevato: 4,4 stelle su circa 100 recensioni, un segnale positivo per un televisore della fascia economica.

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