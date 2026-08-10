Se pensavate di rimanere stupiti o sorpresi dal design di Samsung Galaxy Tab S12+ e Samsung Galaxy S12 Ultra, probabilmente prenderete una doccia fredda. Nonostante la presentazione ufficiale dei due nuovi modelli di tablet sia prevista per il mese di settembre, un leak ne avrebbe già svelato il presunto design finale, che avrebbe qualcosa di decisamente familiare: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Samsung Galaxy Tab S12+ e S12 Ultra: design che “vince”, non si cambia

Nessun particolare stravolgimento in termini di design per i nuovi modelli di tablet di casa Samsung (almeno sul lato anteriore), con lo spessore delle cornici praticamente immutato rispetto alla precedente generazione: è quello che sarebbe trapelato da alcuni leak recenti, che mostrerebbero tra le altre cose i nuovi sfondi predefiniti scelti per l’occasione dalla compagnia. Come consuetudine, Samsung propone quest’anno uno sfondo dalle tinte blu e viola, con al centro una grande “S” stilizzata e sfumata.

Quello che si può evincere dai render trapelati in Rete, è che Samsung Galaxy S12 Ultra dovrebbe ancora presentare un notch sul lato frontale: una notizia, questa, che andrebbe decisamente in controtendenza rispetto ai primi rumor, che invece sostenevano l’adozione di un design con fotocamera punch-hole, ora verosimilmente smentiti. Ci sarà quindi da aspettare probabilmente il prossimo anno, per arrivare al presunto “passaggio di consegne”.

Sotto il cofano di Samsung Galaxy S12 Ultra, come tra l’altro riporta il listino del portale Geekbench, troveremo il chip MediaTek Dimensity 9500: oltre a questo, la compagnia dovrebbe garantire per entrambi i nuovi modelli di tablet 7 anni di aggiornamenti principali del sistema operativo Android e relative patch di sicurezza.

Sul fronte del display, il nuovo Samsung Galaxy S12+ dovrebbe offrire un pannello Dynamic AMOLED da 12,4 pollici di diagonale con frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz (l’ideale per la fruizione dei contenuti multimediali), mentre Samsung Galaxy S12 Ultra dovrebbe continuare con il suo pannello da 14,6 pollici di diagonale.

Timidi cambiamenti anche sul fronte autonomia, con una batteria che dovrebbe avere una capacità di 10.600 mAh nel caso di Samsung Galaxy S12+, che arriverebbe a 11.600 mAh per quanto riguarda il “fratello maggiore” Samsung Galaxy S12 Ultra. Entrambi saranno caratterizzati da un minimo comun denominatore, rappresentato in questo caso dalla S Pen, inclusa all’interno delle rispettive confezioni.

Come sempre, è bene prendere tali indiscrezioni con le dovute pinze, nell’attesa di un’eventuale conferma (o smentita che dir si voglia) da parte della compagnia produttrice sudcoreana. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte di Samsung, che arriveranno nel corso del mese di settembre, in occasione della presentazione ufficiale dei due dispositivi.