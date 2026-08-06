Freschissimo di lancio, Samsung Galaxy Z Flip8 fa già parlare di sé con un colpo di scena inaspettato: il prezzo più sottile della sua storia, quasi quanto il suo spessore da record di 6,1 mm. Su MediaWorld, grazie alla combinazione di tessera MW Club e codice coupon, il flip phone più leggero al mondo crolla a una cifra che lascia senza parole, sfiorando la metà del listino ufficiale. Un’offerta difficile da ignorare, soprattutto per chi aspettava il momento giusto per fare il salto nel mondo dei pieghevoli premium.

Acquista SAMSUNG Galaxy Z Flip8 256GB Graphite su MediaWorld a 704€ invece di 1.379€ Sconto ottenibile con: Tessera MW Club (gratuita, ottenibile su MediaWorld Club) che sblocca prezzi riservati agli iscritti Codice coupon 100NEWZ8 da inserire al momento del checkout per ottenere ulteriore sconto

Samsung Galaxy Z Flip8: il più sottile di sempre con prestazioni da top di gamma

Quando si parla di smartphone pieghevoli, design e sostanza raramente vanno di pari passo. Samsung Galaxy Z Flip8 rompe questa regola con una formula che convince su tutti i fronti.

Il punto di partenza è il design: con un peso di soli 180 grammi e uno spessore aperto di 6,1 mm, è ufficialmente il flip phone Samsung più leggero e sottile mai realizzato. La scocca in Armour Aluminium e la protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 garantiscono solidità senza aggiungere peso, mentre la certificazione IP48 lo protegge dagli schizzi d’acqua nella vita di tutti i giorni.

Il cuore pulsante è il processore Exynos 2600 a 2 nm, con clock massimo di 3,8 GHz, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage interno: una combinazione che assicura fluidità anche nelle sessioni più intense, gaming compreso.

Sul fronte display, Galaxy Z Flip8 non delude:

Display principale: 6,9″ Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2520×1080 px, refresh rate adattivo 1-120 Hz, HDR10+, protetto da Ultra Thin Glass

6,9″ Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2520×1080 px, refresh rate adattivo 1-120 Hz, HDR10+, protetto da Ultra Thin Glass FlexWindow esterno: 4,1″ Super AMOLED, 1048×948 px, fino a 120 Hz, con accesso diretto a widget, notifiche, Google Gemini, Now Bar e Now Brief senza aprire il telefono

La fotocamera posteriore principale da 50 MP (f/1.8 con OIS) è affiancata da un grandangolo 12 MP a 123°, con supporto alla registrazione video in 4K a 60fps. La FlexCam sfrutta il formato pieghevole per trasformare lo smartphone in un mini treppiede, con il Blocco Orizzontale dello Stabilizzatore per riprese in movimento senza sbavature.

La batteria da 4300 mAh con supporto Super Fast Charging accompagna le giornate più intense, mentre la connettività è al passo coi tempi: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC. Lato software, Android 17 con One UI 9 garantisce fino a 7 major OS update, un dato che da solo giustifica l’investimento a lungo termine.

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Prezzo bomba con coupon: ecco come scende a 704€

Il prezzo ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip8 256GB Graphite è di 1.379€. Su MediaWorld è possibile portarlo a casa a soli 704€ combinando due vantaggi:

Tessera MW Club (gratuita, ottenibile su MediaWorld Club) che sblocca prezzi riservati agli iscritti Codice coupon 100NEWZ8 da inserire al momento del checkout per ottenere ulteriore sconto

Il risparmio totale raggiunge 675€, pari a quasi il 49% in meno rispetto al listino. È possibile abbassare ulteriormente il costo finale aderendo al programma di supervalutazione dell’usato di MediaWorld, con dettagli disponibili a questa pagina. Nella confezione non è incluso il caricatore (compatibile USB PD da 10W a 25W).

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