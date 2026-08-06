Gli orfani di TV Time hanno ora una nuova alternativa: si tratta di Bingers, applicazione sviluppata da Antonio Pinto, uno dei co-fondatori della stessa TV Time. L’app è disponibile sul Google Play Store e sull’App Store e si vuole concentrare sulla community, uno dei punti di forza del vecchio servizio.

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Dal co-fondatore di TV Time arriva Bingers, pronta a raccoglierne l’eredità

Il mese scorso per gli amanti di film e serie TV è arrivata una notizia come un fulmine a ciel sereno: dopo un preavviso di un paio di settimane, TV Time ha chiuso i battenti, lasciando a piedi migliaia di utenti che utilizzavano l’app per tenere traccia degli episodi e dei film visti, ma anche per condividere opinioni e messaggi con la community. La decisione è arrivata per una questione di sostenibilità economica.

Fino al 15 luglio gli utenti hanno avuto il tempo di scaricare un backup utile per l’importazione dei dati di visualizzazione su un’altra applicazione: ne abbiamo parlato qui, citando alcune delle principali applicazioni alternative. Nei giorni successivi, su Android ha iniziato a farsi vedere anche Sofa Time, app fino a quel momento disponibile solo su iOS: dopo qualche settimana di beta, alla quale hanno partecipato tantissimi utenti, l’app è ora scaricabile da tutti sul Play Store.

A distanza di meno di un mese dalla fine di TV Time arriva quella che potremmo definire come la sua erede più diretta: Bingers è infatti sviluppata da Antonio Pinto, uno dei co-fondatori della stessa TV Time, che dopo la chiusura di quest’ultima ha deciso di “ripartire”. La nuova app permette di tenere traccia di film, serie TV e programmi visti, aggiungere contenuti alle watchlist, ricevere avvisi e notifiche all’uscita di nuovi episodi o film, scoprire serie e film di tendenza tra gli utenti di tutto il mondo, votare i singoli episodi e i film e commentare il tutto insieme agli altri utenti.

Bingers ha diversi punti in comune con TV Time: l’interfaccia riprende quanto visto su quest’ultima, mostrando una lista dei contenuti suddivisi tra film e serie TV, e dopo aver visto un episodio o un film permette di esprimere un voto, di scegliere il proprio personaggio preferito e di selezionare l’emozione provocata dalla visione. L’app offre anche diverse statistiche di visione, anche se naturalmente uno dei punti di forza vuole essere la community, alla quale è possibile unirsi per leggere e rilasciare commenti sui contenuti (anche attraverso immagini e GIF) e, perché no, condividere le ultime “teorie” su quanto avvenuto all’interno dell’ultimo episodio della serie del momento.

Ovviamente, l’app include una funzione per importare i dati di TV Time, a patto che questi siano stati scaricati prima del termine del 15 luglio 2026. Chi non ha ancora effettuato il download del file di backup ha ormai perso tutto.

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La nuova app è sostenibile: cosa è cambiato da TV Time

Cosa è cambiato dunque da TV Time, e cosa impedisce ai costi di affossare anche Bingers? In base a quanto riferito dallo sviluppatore a Tech Crunch, la nuova app è stata sviluppata per caricare le librerie degli utenti direttamente sugli smartphone, consentendo all’app di delegare l’elaborazione più complessa ai dispositivi anziché ai server. Secondo lo stesso Pinto, ospitare una community così grande è sempre stata una sfida per i server, ed è proprio questo che alla fine ha decretato la fine di TV Time: erano talmente costosi che l’aggiunta di pubblicità o di un piano premium non avrebbe coperto nemmeno il 10% dei costi.

“Abbiamo quindi risolto questo problema alla radice“, ha dichiarato lo sviluppatore sul sito ufficiale. “Abbiamo progettato Bingers in modo da mantenere i costi dei server estremamente bassi, rendendo l’app sostenibile“. Inizialmente la nuova app monetizzerà permettendo agli utenti di contribuire direttamente alle spese del server. Non è comunque da escludere l’arrivo in futuro di una versione Premium o di un abbonamento che sblocchi le funzionalità più avanzate.

Download e installazione

Bingers è disponibile al download gratuito sul Google Play Store e su App Store. Per procedere con l’installazione su Android potete semplicemente seguire il badge qui in basso.