Il mercato delle app meteo su Google Play è ormai saturo di alternative, e la maggior parte dei concorrenti punta tutto su precisione dei dati e ricchezza di funzioni per distinguersi. Yahoo, invece, ha deciso di percorrere una strada diversa con il restyling della propria app Meteo, puntando anche su un po’ di ironia per differenziarsi.

L’azienda ha infatti annunciato il lancio di una versione completamente rinnovata di Yahoo Meteo (qui disponibile per Android), con l’obiettivo dichiarato di rendere l’esperienza più intuitiva e coinvolgente. Tra le novità principali spicca l’introduzione di una narrazione quotidiana che accompagna le previsioni. Pertanto, l’utente non vedrà più solo semplici numeri e icone, ma un racconto che contestualizza i cambiamenti delle condizioni atmosferiche nell’arco della giornata. A questo si aggiungono previsioni di precipitazione calcolate minuto per minuto e notifiche personalizzate, pensate per adattarsi alle abitudini di ciascun utente.

Sul fronte tecnico, Yahoo assicura che mappe e radar sono stati resi più veloci e reattivi rispetto alla versione precedente. Il nuovo radar previsionale permette di visualizzare l’evoluzione del meteo nelle ore successive, mentre i widget dedicati agli allarmi per eventi estremi sono ora personalizzabili e possono essere toccati direttamente per accedere a maggiori dettagli. È stata inoltre potenziata la possibilità di monitorare contemporaneamente più località salvate, una funzione utile per chi viaggia spesso o ha familiari e amici sparsi in zone diverse.

Non manca poi un ampliamento delle informazioni disponibili, come qualità dell’aria, livello di pollini, indice UV, vento, umidità, visibilità e persino le fasi lunari, offrendo un quadro molto più completo rispetto al passato.

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Kyle Cooke diventa il Weatherboy ufficiale

Tra le altre novità, c’è la collaborazione stretta con Kyle Cooke, personaggio noto per la sua partecipazione a reality show e per la sua attività imprenditoriale, che vestirà i panni del Weatherboy ufficiale del servizio.

Il suo compito sarà infatti quello di commentare le previsioni con un tono scherzoso, suggerendo agli utenti se la giornata si presta o meno a una festa in base alle condizioni meteo previste. Un segmento ironico che Yahoo ha progettato come un’esperienza integrata direttamente nell’app, con la finalità di alleggerire un gesto quotidiano che raramente viene percepito come piacevole, il controllo delle previsioni del tempo.

A commentare l’iniziativa è stato Josh Line, direttore marketing di Yahoo, che ha spiegato la logica dietro questa scelta. Secondo Line, controllare il meteo è un’abitudine praticamente universale, ma pochissime persone la definirebbero un’attività divertente. Di qui la volontà dell’azienda di cambiare le cose, puntando sull’ironia e sulla verve di Cooke per trasformare il momento della consultazione delle previsioni in qualcosa che gli utenti non si limitano a usare per necessità, ma che iniziano ad aspettare con piacere ogni giorno.