Dopo mesi e mesi di teaser e indiscrezioni, la compagnia cinese ha ufficialmente presentato il suo nuovo OnePlus N6x, una versione più economica di OnePlus N6 (già uscito lo scorso mese) riservata al momento per il mercato indiano, con una batteria da record per il suo segmento di fascia medio/bassa: scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi.

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OnePlus N6x: specifiche tecniche e prezzi

Partiamo innanzitutto dal display di OnePlus N6x, che offre dalla sua una diagonale di 6,8 pollici, con risoluzione Full HD+ e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, capace di garantire una buona fluidità per la fruizione dei contenuti multimediali.

Sotto il cofano troviamo un chip realizzato da MediaTek, il Dimensity 6360, abbinato a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria interna nella sua configurazione più completa: lo smartphone include inoltre uno slot microSD, utile ad espandere la memoria per chi ne avesse bisogno.

Ma a fare la differenza in questo caso è soprattutto la batteria, che qui offre una capacità di ben 7000 mAh, capace di assicurare ottimi livelli di autonomia: secondo quanto dichiarato (in linea teorica, ovviamente) dalla compagnia produttrice, OnePlus N6x è infatti in grado di garantire fino a 20 ore di riproduzione video in streaming con un singolo ciclo di ricarica.

Passiamo poi al comparto fotografico, dove troviamo un sensore principale da 13 megapixel, abbinato ad un sensore da 5 megapixel sul lato anteriore. A questi si aggiungono poi un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali (utile per lo sblocco rapido del dispositivo), oltre che la certificazione IP64, che ne garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere, e la certificazione MIL-STD-810H, che assicura resistenza anche in condizioni ambientali estreme. Al suo interno troveremo l’interfaccia proprietaria OxygenOS 16, basata ovviamente sul sistema operativo Android 16. Completano poi il supporto alla connettività 54, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS e un’ingresso USB Type-C.

Il nuovo OnePlus N6x è disponibile in India nelle colorazioni Burgundy Red e Ice Blue, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna a 18.999 rupie indiane (circa 172 euro)

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a 20.999 rupie indiane (circa 191 euro)

Nessun dettaglio è stato condiviso al momento per il possibile debutto sul mercato europeo: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.