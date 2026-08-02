Torniamo ad occuparci di Nothing e della nuova strategia che l’azienda pare abbia deciso di seguire per riuscire ad imporsi in un settore sempre più competitivo come quello dell’elettronica di consumo.

Stando alle ultime indiscrezioni, il produttore britannico avrebbe deciso di avviare una sorta di auto-riposizionamento sul mercato, proponendosi come un’azienda incentrata sull’intelligenza artificiale e la transizione dovrebbe essere guidata da una nuova gamma di prodotti audio e indossabili.

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Le ultime anticipazioni sui programmi di Nothing

Pare che nei programmi dell’azienda londinese questo importante cambiamento non debba avvenire in modo immediato, preferendo il produtture un’implementazione graduale, la cui prima fase dovrebbe iniziare a settembre.

Nata come brand del settore degli smartphone, Nothing negli ultimi tempi avrebbe dato sempre più importanza alle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e sembra che il costante incremento dei prezzi dei moduli di memoria (con conseguente riduzione dei margini di profitto) abbia contribuito in modo determinante al cambiamento della strategia dell’azienda.

E così Carl Pei vedrebbe nei dispositivi basati sull’intelligenza artificiale la prossima grande opportunità di crescita per l’azienda, tanto che tali device ora godrebbero di una priorità interna maggiore rispetto agli smartphone.

In una prima fase, Nothing dovrebbe lanciare una serie di prodotti basati sull’intelligenza artificiale sia con il suo stesso marchio che con il brand secondario CMF. Si tratterebbe, in particolare, di uno smartwach Nothing, di auricolari CMF Ear Clip Buds, della seconda generazione delle cuffie di Nothing e di altoparlanti CMF (prodotto inedito per quanto riguarda l’azienda britannica).

Comun denominatore per i nuovi prodotti di Nothing sarà l’adozione del linguaggio di design tipico dell’azienda, divenuto ormai un segno distintivo dei suoi device.

I nuovi prodotti di Nothing dovrebbero arrivare tra la fine di agosto e la prima metà di settembre. Staremo a vedere.