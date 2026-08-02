Motorola continua ad ampliare la propria gamma di tablet e, a distanza di poche settimane dalla presentazione del Moto Pad 70 Pro, porta sul mercato un nuovo modello pensato in maniera specifica per l’intrattenimento domestico.

Il dispositivo si chiama Moto Pad 70 Groove e punta tutto su schermo, audio e autonomia, presentandosi come il tablet ideale per chi guarda serie tv, film e contenuti multimediali in mobilità o comodamente da casa.

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Un display pensato per il cinema

A conferma di quanto in premessa, nel nuovo tablet Motorola troviamo un pannello LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2.560×1.600 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz, caratteristiche che garantiscono una fluidità elevata sia nella navigazione quotidiana sia nella visione di contenuti video.

La luminosità di picco dichiarata è di 800 nit, mentre la copertura dello spazio colore DCI-P3 arriva al 98%, con dati che promettono colori vividi e fedeli. A completare il quadro ci sono il supporto a Dolby Vision e HDR10, tecnologie che permettono di apprezzare al meglio i contenuti in alta definizione dinamica, sia in streaming che tramite file locali.

Il sistema audio è firmato JBL

Se lo schermo è la porta d’ingresso all’esperienza multimediale, è il comparto sonoro a rubare la scena su questo modello. Sul retro del dispositivo, Motorola ha infatti integrato un sistema audio JBL Pro composto da ben nove unità distinte: quattro tweeter, tre woofer e due radiatori passivi. Una configurazione piuttosto elaborata per un tablet, pensata per restituire un suono ricco, potente e ben bilanciato tra alti e bassi.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva contribuisce il supporto Dolby Atmos, con diverse modalità sonore preimpostate pensate per adattarsi al tipo di contenuto in riproduzione: una dedicata all’uso quotidiano, una ottimizzata per la visione di film e una terza pensata per l’ascolto musicale. Non manca inoltre una funzione che trasforma il tablet in un vero e proprio speaker Bluetooth indipendente, permettendo di collegare uno smartphone e utilizzare il Moto Pad 70 Groove semplicemente come diffusore audio, anche a schermo spento.

Un design versatile grazie al cavalletto integrato

Motorola ha poi dotato il nuovo tablet di un cavalletto metallico girevole a 360 gradi, integrato direttamente nella scocca posteriore. L’accessorio consente di posizionare il dispositivo in diverse configurazioni: appoggiato in verticale, disteso in orizzontale, inclinato secondo l’angolazione preferita oppure addirittura appeso. Non a caso, l’azienda ha pensato a quattro modalità di visualizzazione distinte, pensate per adattarsi a differenti situazioni d’uso, dalla visione rilassata sul divano fino all’utilizzo come schermo da scrivania.

Sempre sul retro del dispositivo trovano posto anche i tasti fisici per l’accensione e la regolazione del volume, oltre alla fotocamera principale da 13 megapixel. Sul fronte, per selfie e videochiamate, è presente invece un sensore da 8 megapixel.

Hardware nella media, ma con qualche riserva sul software

Dal punto di vista tecnico, il Moto Pad 70 Groove monta il processore Dimensity 7400, affiancato da 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna UFS 3.1, espandibile fino a 2TB tramite scheda microSD. Una configurazione che sembra essere pensata più per un uso multimediale fluido che per prestazioni al vertice della categoria.

Il tablet arriva sul mercato con Android 16 preinstallato, con la garanzia di due major update, fino ad Android 18, e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Proprio su questo punto, però, sorge qualche perplessità: dato che Android 17 è già disponibile al momento del lancio, Motorola avrebbe potuto scegliere di partire direttamente da quella versione, così da garantire agli utenti un ciclo di aggiornamenti esteso fino ad Android 19 anziché fermarsi al 18.

Batteria generosa, ma ricarica non al massimo

Sul fronte dell’autonomia, il Moto Pad 70 Groove monta una batteria da 10.200 mAh, dichiarata capace di garantire fino a 15 ore di riproduzione video in streaming da YouTube con una singola carica. Nella confezione è incluso un alimentatore da 68W, anche se il tablet supporta effettivamente una ricarica rapida fino a 45W, un dettaglio che potrebbe generare un minimo di confusione tra gli utenti meno attenti alle specifiche tecniche.

Tra le altre caratteristiche del dispositivo figurano un doppio microfono, una certificazione di resistenza IP52 contro polvere e schizzi d’acqua leggeri, e una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati. Va segnalato che il tablet non offre connettività LTE, quindi per l’accesso a internet sarà necessario affidarsi esclusivamente al Wi-Fi, una scelta che potrebbe limitarne l’uso in mobilità per chi cerca una connessione sempre attiva.

Design e prezzo

Dal punto di vista estetico, il Moto Pad 70 Groove presenta una scocca in metallo e pesa 775 grammi. Lo spessore si ferma a 6,8mm, che salgono a 22,7mm nel punto in cui è presente la protuberanza dedicata al sistema audio posteriore. Il dispositivo sarà disponibile in un’unica colorazione, denominata Pantone Blue Surf.

Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo tablet Motorola è stato lanciato a 36.999 rupie indiane. La commercializzazione prenderà il via in India a partire dal 7 agosto, attraverso il sito ufficiale di Motorola, la piattaforma Flipkart e i principali punti vendita fisici del Paese. Al momento non sono state fornite indicazioni su un possibile arrivo del dispositivo in altri mercati internazionali, Italia compresa.