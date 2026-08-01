Chi dice che per avere un chipset da gaming, una batteria monstre e un display AMOLED da 3.500 nit bisogna spendere cifre da flagship? POCO X8 Pro 5G la pensa diversamente, e oggi lo dimostra con uno sconto che supera il 40% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione concreta per portarsi a casa un dispositivo che, sulla carta, non ha molti rivali nella sua fascia.

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POCO X8 Pro 5G: potenza, autonomia e display da top di gamma in un unico dispositivo

Partendo dal cuore del dispositivo, troviamo il MediaTek Dimensity 8500 Ultra prodotto a 4 nm, un chipset che porta un salto netto rispetto al predecessore X7 Pro grazie a CPU e GPU più veloci. L’architettura octa-core con un core principale da 3,4 GHz gestisce senza difficoltà il gaming ad alto frame rate, la multitasking intensiva e qualsiasi scenario di utilizzo quotidiano. Abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.1, il sistema risponde con fluidità immediata in ogni circostanza.

Il display è uno dei punti di forza più evidenti: un pannello AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1268 x 2756 pixel, refresh rate a 120 Hz, densità di 460 ppi e un picco di luminosità eccezionale da 3.500 nit. Il supporto a Dolby Vision, HDR10+ e il dimming PWM ad alta frequenza a 3840 Hz rendono l’esperienza visiva appagante sia sotto la luce diretta del sole sia in condizioni di scarsa illuminazione. Il vetro protettivo è un Corning Gorilla Glass 7i.

Sul fronte della batteria, i 6.500 mAh con tecnologia al silicio-carbonio garantiscono un’autonomia prolungata che difficilmente delude anche negli utilizzi più intensi. La ricarica cablata da 100W riporta la batteria a piena carica in tempi rapidi, e la tecnologia mantiene oltre l’80% della capacità originale dopo 1.600 cicli, un dato che fa la differenza sulla longevità del dispositivo nel lungo periodo.

Le fotocamere includono un sensore principale da 50 MP con OIS e un ultra-grandangolare da 50 MP f/1.5 anch’esso con OIS, mentre la selfie camera da 20 MP completa un comparto fotografico solido per la fascia. La certificazione IP68 garantisce resistenza all’acqua fino a 1,5 m per 30 minuti, dettaglio non scontato in questa categoria di prezzo. Il tutto gira su Android 16 con interfaccia HyperOS 3, con speaker stereo e NFC incluso.

Caratteristiche principali in sintesi:

Chipset: MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 nm

MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 nm Display: AMOLED 6,59″, 120 Hz, 3.500 nit, Dolby Vision, HDR10+

AMOLED 6,59″, 120 Hz, 3.500 nit, Dolby Vision, HDR10+ RAM/Storage: 12 GB LPDDR5X / 512 GB UFS 4.1

12 GB LPDDR5X / 512 GB UFS 4.1 Batteria: 6.500 mAh con ricarica da 100W

6.500 mAh con ricarica da 100W Fotocamera: 50 MP OIS + 50 MP ultra-wide OIS

50 MP OIS + 50 MP ultra-wide OIS OS: Android 16 con HyperOS 3

Android 16 con HyperOS 3 Resistenza: IP68

Prezzo, sconto e come ottenerlo su AliExpress

Su AliExpress il prezzo di POCO X8 Pro 5G scende a 231€ rispetto al prezzo originale di 399€: si tratta di un risparmio di 168€, pari a uno sconto di circa il 42%. Un’offerta che porta un dispositivo con specifiche da medio-alto di gamma a una cifra molto più accessibile del solito.

Per massimizzare ulteriormente il risparmio è disponibile il coupon ITSC30 da applicare al momento dell’ordine, a cui si aggiunge uno sconto PayPal di 15€ pagando con questo metodo. Il prezzo finale effettivo può quindi scendere ancora al di sotto dei 230€, rendendo questa promozione ancora più interessante.

L’offerta è attiva su AliExpress nella variante 12 GB + 512 GB, disponibile nelle colorazioni Nero e Verde Menta. Considerata la popolarità dello smartphone e la convenienza del prezzo, la disponibilità a queste condizioni potrebbe non durare a lungo.

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