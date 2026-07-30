L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più parte della nostra vita quotidiana, e gran parte di questa rivoluzione avviene direttamente sui dispositivi che usiamo ogni giorno. Ma per far funzionare modelli linguistici complessi, assistenti vocali intelligenti e fotocamere potenziate dall’IA, serve una memoria in grado di muovere i dati a velocità mai viste prima. Kioxia ha risposto a questa esigenza con i nuovi dispositivi di memoria flash embedded UFS 5.0, che promettono di cambiare le regole del gioco per smartphone e dispositivi edge.

Il nuovo standard, basato sulle specifiche JEDEC UFS 5.0, raggiunge una velocità di lettura sequenziale fino a 10 GB/s e una scrittura sequenziale fino a 9,0 GB/s, grazie all’interfaccia MIPI M-PHY v6.0 e al protocollo UniPro v3.0 con HS-Gear6. I campioni commerciali da 1 TB e 512 GB sono già disponibili, mentre la produzione di massa è attesa entro la fine del 2026. Un balzo in avanti che rimuove i colli di bottiglia che fino a oggi hanno limitato l’esperienza dell’IA sui dispositivi mobili.

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Fino a 10 GB/s: la velocità che serve all’IA on-device

Fino a oggi, le prestazioni di lettura delle memorie UFS hanno rappresentato un limite per l’IA on-device. Modelli linguistici di grandi dimensioni, IA multimodale, imaging avanzato e inferenza in tempo reale richiedono uno spostamento rapidissimo dei dati tra memoria e processore. Con UFS 4.1, questo passaggio era ancora un collo di bottiglia. Kioxia UFS 5.0 cambia radicalmente lo scenario: la velocità di lettura sequenziale tocca i 10 GB/s, mentre la scrittura arriva a 9,0 GB/s, consentendo un caricamento delle applicazioni molto più rapido e una reattività senza precedenti nelle applicazioni IA.

Il nuovo controller UFS 5.0, sviluppato internamente da Kioxia, è abbinato alla memoria flash BiCS FLASH di ottava generazione, che garantisce un miglioramento significativo delle prestazioni, dell’efficienza energetica e del packaging rispetto alla generazione precedente. Il tutto in un package BGA compatto da 7,5 13 mm, più piccolo del modello precedente. La gestione termica è stata migliorata, così come l’efficienza energetica, un aspetto cruciale per i dispositivi mobili dove il consumo di batteria è sempre una priorità.

Dopo gli smartphone, anche tablet, gaming e robotica

Sebbene il target principale siano i premium smartphone con funzionalità IA avanzate, Kioxia UFS 5.0 è pensato anche per tablet, sistemi di gioco, dispositivi AR/VR, robotica, telecamere di sicurezza intelligenti e applicazioni industriali edge che richiedono storage locale veloce per carichi di lavoro IA ad alta intensità di dati.

Kioxia presenterà le sue soluzioni UFS 5.0 alla fiera FMS: The Future of Memory and Storage la prossima settimana, confermando il suo impegno nel soddisfare la crescente domanda di capacità, prestazioni ed efficienza per le applicazioni IA mobili e di edge.