Tra i prodotti che HONOR si prepara a lanciare troviamo anche HONOR Watch 6 Plus, smartwatch le cui principali caratteristiche nelle scorse ore sono state svelate.

Stando a quanto è possibile apprendere, si tratta di uno smartwatch pensato per coloro che desiderano non avere troppe preoccupazioni per quanto riguarda la ricarica del device, il tutto senza rinunciare a quelle che sono le normali funzionalità di un orologio intelligente, incluso il monitoraggio dei parametri sportivi.

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Le principali caratteristiche di HONOR Watch 6 Plus

Forte di un design accattivante, con una cassa circolare in metallo e cinturini con particolari texture, il nuovo smartwatch di HONOR sarà disponibile in quattro colorazioni (Speed ​​Blue, Twilight Brown, Racing Gray e Shadow Black), con cinturino in tessuto e pelle.

HONOR Watch 6 Plus può contare su un display AMOLED da 1,46 pollici con una luminosità di picco di 3.000 nit e il supporto all’interazione anche con le mani bagnate (l’ideale quando piove o si fa sport) ed è dotato di una batteria da ben 1.000 mAh che, a dire del produttore, dovrebbe essere in grado di garantire fino a 17 giorni di autonomia con uso normale o fino a 35 giorni con una speciale modalità.

Per quanto riguarda la parte software, lo smartwatch è basato sull’interfaccia MagicOS e offre agli utenti tutta una serie di funzionalità relative al monitoraggio dell’attività fisica, con oltre 120 modalità di allenamento standard supportate, incluse alcune chicche per determinati sport (come, ad esempio, una modalità per il calcio che registra la velocità e la distanza degli sprint e una modalità per la corsa con analisi posturale e indicazioni sul ritmo).

Tra le altre caratteristiche di HONOR Watch 6 Plus troviamo la connettività NFC, l’assistente vocale YOYO, l’integrazione DeepSeek AI, una scocca spessa 10,8 mm e un peso di 41 grammi

HONOR Watch 6 Plus, che sarà presentato il 25 maggio, è già disponibile in preordine in Cina.