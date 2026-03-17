Il mondo degli smartwatch continua a evolversi, soprattutto sul fronte delle app di terze parti, e una delle novità più interessanti degli ultimi giorni riguarda proprio l’arrivo di WhatsApp su alcuni dispositivi Garmin.

L’azienda ha infatti annunciato il rilascio ufficiale di una nuova applicazione dedicata, disponibile tramite il Connect IQ Store, che permette agli utenti di gestire le conversazioni direttamente dal proprio smartwatch, senza dover necessariamente tirare fuori lo smartphone.

Si tratta, come spesso accade in questi casi, di un aggiornamento che punta a rendere l’esperienza sempre più indipendente e completa anche su dispositivi indossabili, soprattutto per chi utilizza lo smartwatch durante attività sportive o in mobilità.

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WhatsApp sbarca sugli smartwatch Garmin

Entrando più nel dettaglio, la nuova app di WhatsApp per smartwatch Garmin introduce una serie di funzionalità che, pur con qualche limite fisiologico legato al form factor, permettono di coprire le operazioni principali.

Gli utenti possono infatti visualizzare le conversazioni attive, leggere i messaggi in arrivo e rispondere direttamente dal polso grazie alla tastiera integrata; non manca poi la possibilità di inviare reazioni rapide tramite emoji, una funzione che negli ultimi anni è diventata sempre più centrale nelle piattaforme di messaggistica.

È inoltre possibile scorrere una parte della cronologia delle chat (fino a 10 messaggi precedenti), una scelta che rappresenta un buon compromesso tra completezza e leggibilità su schermi di ridotte dimensioni.

Per quanto riguarda le chiamate, l’app consente di visualizzare quelle in arrivo su WhatsApp e di rifiutarle direttamente dallo smartwatch, offrendo quindi un minimo di controllo anche su questo fronte.

Uno degli aspetti su cui viene posta particolare attenzione riguarda la sicurezza, tutte le comunicazioni gestite tramite l’app per smartwatch restano infatti protette dalla crittografia end-to-end di WhatsApp, garantendo che i contenuti rimangano accessibili solo ai partecipanti alla conversazione. Un dettaglio importante, soprattutto considerando che si tratta di un’estensione dell’esperienza su un dispositivo secondario.

Come spesso accade con le novità di questo tipo, la disponibilità iniziale è limitata ad alcuni modelli selezionati; in particolare, l’app è compatibile con diversi smartwatch delle linee fēnix, Forerunner, Venu e vivoactive. Non è dunque chiaro se, e quando, il supporto verrà esteso anche ad altri dispositivi, ma è lecito aspettarsi ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi.

L’arrivo di WhatsApp rappresenta anche un passo importante per l’ecosistema Garmin Connect IQ, che continua ad arricchirsi di nuove applicazioni e funzionalità. Il Connect IQ Store, accessibile sia da Android che da iOS, è infatti il punto di riferimento per la personalizzazione degli smartwatch Garmin, offrendo app, quadranti e servizi aggiuntivi. L’integrazione con un servizio di messaggistica così diffuso dimostra chiaramente la volontà dell’azienda di rendere la piattaforma sempre più completa e competitiva.

Non a caso, si tratta della prima applicazione di messaggistica di terze parti ufficialmente disponibile sugli smartwatch Garmin, un dettaglio che sottolinea ulteriormente l’importanza di questa novità.

Il debutto di WhatsApp sugli smartwatch Garmin segna un passo interessante verso una maggiore indipendenza dei wearable, che diventano sempre più strumenti completi anche per la comunicazione quotidiana.

Certo, restano ancora alcuni limiti legati alle dimensioni dello schermo e all’esperienza d’uso, ma la direzione è piuttosto chiara, ridurre sempre di più la necessità di interagire con lo smartphone.

Non è dunque difficile immaginare che, in futuro, possano arrivare ulteriori miglioramenti e magari il supporto ad altre app di messaggistica, ampliando ulteriormente le possibilità offerte dall’ecosistema Garmin.