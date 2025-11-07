Google aveva indicato l’autunno come finestra temporale per l’arrivo di Gemini su Android Auto e così è stato: l’assistente basato sull’intelligenza artificiale è in rollout per tutti sulla piattaforma che permette di avere lo smartphone sempre a disposizione sul sistema di infotainment delle automobili (compatibili).

Questa integrazione, ennesimo tassello verso il definitivo pensionamento di Google Assistant, era stata promessa dal colosso di Mountain View subito prima del Google I/O 2025 che si è svolto lo scorso maggio.

Android Auto: in rollout l’integrazione di Gemini

Subito dopo l’annuncio della nuova esperienza di navigazione in Google Maps grazie a Gemini, Google ha avviato il rollout dell’assistente basato sull’IA su Android Auto, probabilmente a partire dagli utenti in beta (via 9to5Google).

Sono diverse le segnalazioni emerse in rete nelle ultime 24 ore e, a quanto pare, l’integrazione di Gemini avviene lato server: un utente lo ha ricevuto con la versione 15.6 di Android Auto, mentre i colleghi di 9to5Google lo hanno ricevuto con la versione 15.7 della piattaforma.

A conti fatti, queste due corrispondono alle più recenti versioni disponibili in beta. Proprio per questo, infatti, suggerivamo il fatto che in questo momento possa trattarsi di un rollout limitato ai beta tester.

Nulla di strano che nei prossimi giorni il rollout possa essere esteso anche agli utenti che eseguono la versione stabile della piattaforma per duplicare lo smartphone sui sistemi di infotainment delle auto.

C’è il supporto a Gemini Live e cambiano anche le impostazioni

Gemini per Android Auto va a sostituire completamente Google Assistant. L’assistente basato sull’IA è in grado di comprendere al meglio i comandi vocali che l’utente può impartire sfruttando il linguaggio naturale.

Inoltre, l’assistente consente di sfruttare una maggiore integrazione con tutte le app e i servizi “connessi” del colosso di Mountain View come Google Keep, Google Home e Google Maps.

L’assistente risponde al classico richiamo “Hey Google”, modo utile perché consente di richiamarlo senza dover effettuare tocchi sullo schermo dell’auto, e supporta persino le conversazioni in diretta con Gemini Live: basta chiedergli di conversare in Live per avviare la conversazione e far comparire il widget dedicato (che prende il posto del widget dedicato all’app multimediale in esecuzione).

Con l’integrazione di Gemini, cambia anche il menù delle impostazioni, modificato proprio per far posto alle impostazioni dedicate all’assistente: troviamo “Interrompi risposte Live” e “Condivisi posizione precisa”, entrambe abilitate per impostazione predefinita.

Come aggiornare Android Auto o provarne le novità in anteprima

Se siete interessati a testare con mano le ultime novità rilasciate da Google nel canale Beta di Android Auto, consapevoli di poter incorrere in bug e malfunzionamenti vari, potete fare riferimento al portale APKMirror per procedere con il download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile seguendo questo link.

Qualora invece preferiste rimanere sul canale stabile, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, dove potrete controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti rispetto alla vostra attuale versione.