Nubia Z80 Ultra fa il suo debutto a livello globale: il nuovo smartphone Android ufficializzato in Cina le scorse settimane è da oggi disponibile all’acquisto anche da noi in preordine. Diamogli un’occhiata più da vicino e scopriamo insieme i prezzi per l’Italia con le offerte Early Bird.

Nubia Z80 Ultra arriva a livello globale: partono i preordini

Nubia annuncia il lancio globale del suo ultimo flagship, ossia Nubia Z80 Ultra. Il nuovo smartphone punta sulle prestazioni senza compromessi grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e al motore di gioco CUBE ispirato a REDMAGIC, con il quale può massimizzare l’efficienza energetica offrendo al contempo un’esperienza gaming di alto livello con frame rate elevato e costante. Al fianco del chipset trovano posto 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.1.

Nubia punta molto anche sul comparto fotografico, e la scheda tecnica lo dimostra: lo smartphone mette a disposizione una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo a periscopio da 64 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 16 MP integrata sotto al display. Lo smartphone offre un’ottica personalizzata da 18 mm per gli scatti ultra-grandangolari, ideali per paesaggi o foto di gruppo, mentre l’obiettivo macro ultra-nitido è pensato per catturare primi piani dettagliati. La gamma di zoom passa da 18 mm a 85 mm.

Troviamo poi un display personalizzato BOE X10 ultra-nitido da 6,85 pollici a risoluzione 1.5K senza interruzioni (niente fori, visto che la fotocamera è sotto al display). Offre una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, e la frequenza di campionamento tattile istantanea di 3000 Hz assicura una risposta ultrarapida e un controllo preciso. La luminosità arriva a 2000 nit, così da garantire un display perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole, mentre il chip tattile Synaptics ottimizza la sensibilità e la precisione di ogni interazione.

I giocatori possono apprezzare il supporto del dispositivo a Super Resolution e Super Frame Rate, che offrono immagini con una risoluzione fino a 2K e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. L’integrazione della stabilizzazione AI Super Frame garantisce una grafica fluida anche nei momenti più frenetici, migliorando l’esperienza di gioco generale. Lo smartphone è progettato per garantire resistenza e durata, e integra un avanzato sistema di raffreddamento in metallo liquido composito e un sistema di raffreddamento 3D Ice Steel VC sovradimensionato.

Questa tecnologia aumenta la copertura dell’area di raffreddamento del 35% per una dissipazione efficiente del calore, garantendo prestazioni ottimali e costanti anche durante le sessioni più intense, senza surriscaldamenti o consumi eccessivi. Inoltre, il nuovo Nubia può contare su resistenza alla polvere e all’acqua con certificazioni IP68 e IP69. La batteria risulta particolarmente generosa: mette a disposizione ben 7200 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata e alla ricarica rapida wireless da 80 W.

A livello di design, lo smartphone incarna il concetto di “performance aesthetic”, con una curvatura naturale su tutti i lati che assicura una presa comoda e stabile. Vanta un robusto corpo in fibra di cristallo, con un caratteristico anello rosso luminoso intorno alla fotocamera principale e un pratico tasto di scelta rapida personalizzabile. A completare questo design c’è il Retro Kit 2.0, recentemente aggiornato e sviluppato in collaborazione con Fotorgear: è realizzato con nano-pelle tecnologica, lega di alluminio con finitura titanio e pelle di alta qualità e offre una migliore presa e una sensazione al tatto sofisticata. Inoltre, i comandi intelligenti personalizzabili, i pulsanti fisici e le manopole dedicate rendono l’esperienza fotografica più fluida e intuitiva.

Previous Next Fullscreen

Prezzi, offerta lancio e dove acquistare Z80 Ultra

Nubia Z80 Ultra è disponibile in preordine tramite il sito ufficiale al prezzo consigliato di 649 euro (12-256 GB), 799 euro (16-512 GB), 829 euro (16-512 GB Starry Night) e 899 euro (16 GB – 1 TB). In Europa è possibile procedere da subito all’acquisto approfittando di uno sconto Early Bird di 20 euro (con coupon Z80USAVE30) e di due omaggi (Protective Case e caricabatterie, fino al 18 novembre 2025).

Le colorazioni tra cui scegliere sono tre: Black, White e Starry Night (solo 16-512 GB). Per procedere al preordine o per dare un’occhiata più da vicino potete seguire il link qui sotto. La vendita ufficiale globale partirà alle 13:00 del 3 dicembre 2025.