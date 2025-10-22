Nubia presenta ufficialmente il suo nuovo smartphone Android: all’esordio Nubia Z80 Ultra, un dispositivo che punta molto sul comparto fotografico, accompagnato da specifiche di livello su tutta la linea. Lo smartphone arriverà anche a livello globale: scopriamone insieme tutte le caratteristiche.

Nubia Z80 Ultra è ufficiale con super fotocamere e Snapdragon 8 Elite Gen 5

Nubia Z80 Ultra è stato presentato ufficialmente in Cina, con l’intento di offrire agli utenti un’esperienza eccezionale soprattutto dal punto di vista fotografico. “L’innovazione è sempre stata al centro dell’identità del marchio Nubia e la forza trainante del nostro progresso, creando uno smartphone versatile che eccelle sia nella fotografia che nei giochi“, ha dichiarato Ni Fei, Presidente di Nubia Technology.

Visto che il marchio punta molto sul comparto fotografico, partiamo proprio da qui: Nubia Z80 Ultra mette a disposizione una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo a periscopio da 64 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 16 MP “nascosta” sotto il display. Lo smartphone offre un’ottica personalizzata da 18 mm per gli scatti ultra-grandangolari, ideali per paesaggi o foto di gruppo, mentre l’obiettivo macro ultra-nitido è pensato per catturare primi piani dettagliati. La gamma di zoom passa da 18 mm a 85 mm.

L’integrazione del sensore Light & Shadow Master 990 da 1/1,3 pollici promette una qualità dell’immagine senza pari ed è pensato per catturare ogni dettaglio con notevole precisione anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’inclusione di 21 filtri offre infinite possibilità creative, consentendo di personalizzare le foto senza sforzo. Grazie al sistema a doppia lunghezza focale con obiettivi da 35 mm e 18 mm di quinta generazione, gli utenti possono scattare foto e girare video in varie impostazioni, per non perdere mai un momento.

Insieme allo smartphone arriva il Retro Kit 2.0, anticipato nei giorni scorsi. Sviluppato in collaborazione con Fotorgear, è realizzato in nano-pelle tecnologica, lega di alluminio color titanio e pelle di qualità, ed è studiato per migliorare l’esperienza fotografica con una presa migliore e una texture raffinata. Offre strisce di controllo intelligenti personalizzate, pulsanti meccanici tattili e quadranti programmabili, con i quali gli utenti possono personalizzare l’esperienza per una maggiore espressione creativa.

Per godersi gli scatti c’è l’ampio display personalizzato BOE X10 ultra-nitido da 6,85 pollici a risoluzione 1.5K senza interruzioni (niente fori, visto che la fotocamera è sotto al display). Offre una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 3000 Hz per tempi di risposta praticamente istantanei e un controllo tattile preciso (con chip tattile Synaptics), e una luminosità di 2000 nit che garantisce visibilità anche sotto il sole.

Il cuore di Z80 Ultra è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e da 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.1. Il chipset di punta promette prestazioni impeccabili e un’esperienza gaming di alta qualità, anche grazie al CUBE Gaming Engine ispirato a REDMAGIC: lo smartphone può infatti massimizzare l’efficienza energetica offrendo al contempo un’esperienza gaming di alto livello con frame rate elevato e costante.

I giocatori potranno apprezzare il supporto del dispositivo a Super Resolution e Super Frame Rate, che offrono immagini con una risoluzione fino a 2K e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. L’integrazione della stabilizzazione AI Super Frame garantisce una grafica fluida anche nei momenti più frenetici, migliorando l’esperienza di gioco generale.

Per mantenere sotto controllo la temperatura durante le sessioni di gioco più intense, Nubia Z80 Ultra sfrutta un avanzato sistema di raffreddamento con metallo liquido composito e un sistema di raffreddamento 3D Ice Steel VC sovradimensionato, che aumenta la copertura dell’area di raffreddamento del 35%. Questa tecnologia di dissipazione garantisce prestazioni ottimali riducendo il consumo energetico.

Tutto questo può contare su una enorme batteria da 7200 mAh, che fornisce tutta l’energia necessaria per l’intera giornata (e oltre) e supporta la ricarica rapida cablata da 90 W e la ricarica rapida wireless da 80 W.

Specifiche tecniche di Nubia Z80 Ultra: display AMOLED da 6,85 pollici a risoluzione 2688 x 1216 con refresh rate fino a 144 Hz e 2000 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 64 MP

fotocamera anteriore sotto al display da 16 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, porta USB Type-C

certificazione IP68/IP69 contro acqua e polvere

batteria da 7200 mAh con ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 80 W

sistema operativo: Android 16 con Flyme AIOS 2.0

dimensioni e peso: 164,5 x 77,2 x 8,6 mm, 227 g

Nubia Z80 Ultra è caratterizzato da un design in linea con i precedenti prodotti del marchio: vanta una curvatura naturale su quattro lati per una presa più comoda e sicura, e propone il caratteristico anello rosso luminoso intorno alla fotocamera principale che richiama la tradizione di design del brand. A disposizione pure un tasto di scelta rapida personalizzabile per un facile accesso alle funzioni essenziali.

Arriva nelle colorazioni Bianco, Nero e nella particolare versione Starry Sky Collector’s Edition, che offre un’esperienza unica ed esclusiva.

Prezzi e disponibilità tra Cina ed Europa

Nubia Z80 Ultra è stato lanciato in Cina in diverse configurazioni ai seguenti prezzi consigliati:

12-512 GB a 4999 yuan (circa 605 euro al cambio attuale)

16-512 GB a 5299 yuan (circa 642 euro)

16 GB – 1 TB a 5699 yuan (circa 690 euro)

16-512 GB Starry Sky Collector’s Edition a 5599 yuan (circa 678 euro)

16 GB – 1 TB Starry Sky Collector’s Edition a 5999 yuan (circa 726 euro)

Lo smartphone arriverà anche in Europa: la data da segnare sul calendario è quella del 6 novembre 2025. Sul sito ufficiale è già possibile registrarsi con il proprio indirizzo email per ottenere 20 euro di sconto, regali di lancio esclusivi e la possibilità di vincere uno Z80 Ultra, un Retro Kit o un Game Pad 2.